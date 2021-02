Confirmaron que el regreso a las clases presenciales será escalonado y rotativo

El próximo lunes comienza un nuevo ciclo lectivo para los alumnos y docentes, en los niveles de educación Inicial y Primario, mientras que el lunes 8 de marzo comienza el Secundario.

La vuelta a clases presenciales se dará de forma totalmente diferente a lo que se venía haciendo antes de la pandemia. Si bien será en forma cuidada y segura, según lo afirman las autoridades educativas, el dictado de clases se realizará en grupos reducidos de alumnos, mediante el cumplimiento de protocolos, en horarios rotativos, con el objetivo de avanzar hacia la mayor presencialidad posible en tiempos de pandemia.

No obstante, dependiendo de los casos de alumnos y docentes que se presenten, la enseñanza podrá ser también a distancia, en forma virtual, si tienen algún impedimento en materia de salud o por edad avanzada, en el caso de los docentes.

Florencia Ratto, inspectora regional de Educación, afirmó a Democracia que la presencialidad en la educación ya está definida, por lo cual cada escuela la dispondrá de manera escalonada y rotativa, de acuerdo con sus posibilidades edilicias, salvo en aquellas donde se pueda hacer con la totalidad de sus alumnos desde un principio, por ejemplo, en algunas escuelas rurales.

“La resolución provincial para el ciclo 2021 dispone el regreso a la presencialidad cuidada y segura. En el marco de toda la normativa que se viene trabajando desde la pandemia, y que continúa, el regreso a las aulas será paulatino y progresivo. En algunas instituciones se podrá hacer más rápido, en otras requerirá la flexibilización de algunos aspectos para que el protocolo se pueda implementar adecuadamente”, manifestó la inspectora.

“Se reducen los grupos de alumnos y cambia la organización institucional de cada escuela, por eso se trabaja desde el final del año pasado, pensando y planificando el Período de Intensificación de la Enseñanza que transitamos actualmente, desde el 17 de febrero, para el recupero de saberes. Algunos niveles (Inicial y Primario) a partir del 1 de marzo y otros (Secundario) a partir del 8 de marzo, darán comienzo la totalidad de los alumnos, y no solo los que estuvieron desvinculados, pero de manera progresiva, paulatina y organizada, por grupos. Depende de cada institución, podrán tener rotaciones. No se puede hablar de todas las instituciones de la misma manera”, aclaró.

Según lo expuesto por Ratto, como las condiciones de cada escuela son diferentes, la capacidad de las aulas son distintas, los docentes que trabajan en estas también, cada institución hace su propia organización. “Se está trabajando mucho en la organización de los docentes, porque se van a cubrir los cargos de los que estén dispensados y que sigan trabajando desde la no presencialidad. Hay docentes que por problemas de salud o de edad van a seguir trabajando como hasta ahora. Es decir, se combinará la presencialidad con la no presencialidad”, manifestó.

Distintas realidades

“La realidad no será igual para todas las escuelas - aclaró Ratto- . Habrá aquellas que transitarán la enseñanza con una presencialidad completa, otras con semipresencialidad y también se verá cómo las escuelas van a comunicar e informar esto a las familias”.

La funcionaria aclaró que todas las instituciones están abiertas, por lo cual se informará a los padres el inicio de los grupos de alumnos, el día que les corresponde ir. La realidad y las condiciones edilicias de cada escuela son distintas, por lo cual la propia escuela organiza las clases en función de ello.

Por ejemplo, Ratto dijo que si bien cada grupo puede tener hasta 15 alumnos, como hay aulas que les permite tener hasta ocho adentro, entonces esa escuela y ese año podrá tener grupos de 8 y no de 15. “Eso es lo que se está previendo”, afirmó.

Bioseguridad

La inspectora apuntó que el uso de barbijo o tapaboca está indicado a alumnos del nivel Primario y Secundario, en tanto que para los del jardín de infantes no. Respecto al distanciamiento dentro del aula, la distancia mínima será de 1,5 metros, entre chico y chico, y de 2 metros con la docente, salvo en ocasiones en las que el niño necesite alguna breve explicación, para lo cual la docente tiene como protección la máscara correspondiente.

Señaló que la declaración jurada que el alumno deberá llevar a la escuela, firmada por sus padres, tendrá que ser actualizada cada 48 horas.

Si bien la fecha de inicio del ciclo lectivo es el 1 de marzo, para Inicial y Primario, y el 8 para Secundario, no estarán todos los alumnos de cada año dentro de las instituciones de manera masiva como ha sido antes de la pandemia.

“No se puede alojar a la totalidad de la matrícula en el mismo horario y espacio, por eso la presencialidad es progresiva y paulatina, con protocolos que se actualizarán en función de la realidad sanitaria y epidemiológica del lugar, del distrito”, dijo.

Infraestructura

Consultada sobre cómo están las escuelas en materia de infraestructura, en los distritos de la Región XIV de Educación, la inspectora regional manifestó: “Cada distrito tiene sus particularidades, hubo algunos que tenían obras iniciadas que no impidieron la utilización de los espacios y otras que necesitan que se piense en otro espacio alternativo, pero son muy pocos estos casos. En general, las obras se están terminando y acondicionando las cuestiones que, por protocolo, son fundamentales y muy importantes como los baños y los techos”.

“En general, todos los distritos van a empezar las clases y en Junín, que es el distrito más grande de la Región, casi todas las escuelas están en condiciones”, apuntó.

“Los docentes están trabajando desde el 1 de febrero y desde el 11 los que tienen más años de antigüedad. En las escuelas se hace atención por turno, entrevistas con los padres, intensificación de la enseñanza y tareas administrativas”, aclaró.

Y dijo que cada escuela tiene su propio sistema de comunicación con los padres ya activado. En este sentido, señaló que si los padres se acercan a las escuelas deben ser atendidos, puesto que están abiertas.

