Cuestionan que el Comité de Cuenca del Salado sea manejado por los intendentes

El dirigente agrario de Junín, Rodrigo Esponda, cuestionó que la presidencia del Comité de Cuenca del Salado recaiga sobre los intendentes y, en ese sentido, opinó que el manejo del agua es un tema netamente técnico.

"El Comité de Cuenca y la Autoridad del Agua tienen que estar manejados por técnicos que deben decir qué, cómo y cuándo hay que hacer las cosas", sentenció. Además, remarcó que "la política se acuerda (de las obras) cuando hay exceso de agua y le explota la bomba en la cara".

Con Junín presente, cabe recordar que el martes se realizó la elección de nuevas autoridades, junto con los otros ocho municipios que conforman este organismo en el que se tratan temáticas y cuestiones relacionadas a la gestión del agua de este río, uno de los más importantes de la Provincia.

De esta manera, quedó presidido por Carlos Ferraris, intendente de Alem, vicepresidente Franco Flexas, de Gral. Viamonte, secretaría a cargo de Érica Revilla, de Gral. Arenales, y la tesorería en manos de Eduardo Campana, jefe comunal de Villegas.

"Independientemente del color político que gobierne, hay temas en los que no deberían involucrarse los intendentes, porque el manejo del agua, en este caso, es netamente técnico", dijo el expresidente de la Sociedad Rural a Infonoroeste, al tiempo que señaló: "Cuando hay falta de agua nadie se acuerda y a nadie le importa y es cuando verdaderamente hay que pensar en las obras y planificar".

Luego, Esponda analizó que "cuando hay exceso de agua es muy difícil hacer obras porque es todo mucho más costoso, porque todo se rompe y en ese momento se apuran y quieren llevar soluciones mágicas para su distrito".

"En una cuenca en la que hay tantos intendentes y partidos involucrados no puede ser presidente un intendente porque va a priorizar a su distrito y quizás la solución a un problema en general tenga que ir en contra de su distrito y es muy complejo que se pueda hacer algo así", continuó.

Finalmente, el productor agropecuario indicó que "la política lo mejor que puede hacer es reconocer que hay cosas que no las puede manejar y las debe dejar en manos de los técnicos, los ingenieros, que son los que estudiaron y se capacitaron para manejar estas situaciones".

Se convocará a una reunión

Marcelo Balestrasse, secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del municipio, expresó: “Fuimos convocados por la Autoridad del Agua a una jornada de trabajo en la localidad de Vedia, a los fines de conformar las nuevas autoridades del Comité de Cuenca de la Subregión A1 del Río Salado. Hay que recordar que Junín tiene cuatro subregiones: B1, B2 y la cuenca del río Arrecifes-Rojas, que es la más chiquita”.

“La cuenca A1 es la más grande de todas e involucra a ocho partidos: General Arenales, Gral. Villegas, Leandro N Alem, Junín, Lincoln, Florentino Ameghino, Gral. Pinto y Gral. Viamonte. Esta subregión estaba con mandato cumplido en el año 2019 y, en 2020, por cuestiones de pandemia, con la consiguiente inactividad, no se pudo hacer la elección de autoridades nuevas”, afirmó.

El funcionario también especificó que “en este año el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Autoridad del Agua que regula este tipo de cuestiones, convocó a la reunión para nombrar a las nuevas autoridades y concordar una agenda de trabajo para todo el año”.

Asimismo, el arquitecto explicó que “el comité tiene dos comisiones asesoras: los propios de los intendentes que somos los secretarios de Obras Públicas y los de Producción de cada uno de los ocho municipios, por lo que próximamente se convocará a una reunión técnica para trabajar en una agenda común y los asesores externos, que son las entidades de la producción”.

“Los asesores externos nos trasladan inquietudes, que las sumamos a las propias que tenemos desde las secretarías; se conforma un plan de trabajo, actas y se eleva a las autoridades que solicitan tanto a Hidráulica como ADA para desarrollar los trabajos”, puntualizó.

Otro de los partícipes del encuentro fue Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico, quien indicó: “Tomando como base lo que explicó Marcelo, en la reunión se charló bastante de la función de los asesores y hay un trabajo para hacer ahí. La idea es citar a las distintas instituciones de la producción que están en la función agropecuaria y el turismo y acercarlos para generar una comunión desde el municipio para trasladarles las inquietudes a través de los técnicos”.

