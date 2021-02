Poner a punto el auto cuesta al menos 12 mil pesos en Junín

El presupuesto necesario para salir de vacaciones o tener un auto de gama media al día ronda alrededor de 12 mil pesos al año.

Además, quienes deciden trasladarse en su vehículo particular de vacaciones también tienen que pensar en ponerlo a punto para salir a la ruta con tranquilidad y no pasar sobresaltos mecánicos.

La inspección técnica, que arranca en 2 mil pesos (si se tiene la suerte de no tener que reparar nada), garantiza una travesía segura y permite detectar fallas que pueden ser fatales.

Lo más básico, como es el cambio de aceite y filtro, la alineación y el balanceo, el cambio de pastillas de freno y la Verificación Ténica Vehicular (VTV) –obligatoria y que certifica que el coche esté en condiciones–, cuesta al menos 12 mil pesos para un vehículo gama media, dependiendo del modelo del auto, los repuestos y el taller.

En la actualidad, el servicio de alineación y balanceo ronda los 1800 pesos, con altibajos según el lugar. Cambiar las pastillas de freno tiene un valor de al menos 3000 pesos, aunque varía según el modelo del vehículo, la tecnología del sistema de frenos y el eje por cambiar (delantero o trasero).

Por otra parte, para cambiar el aceite y los filtros se debe erogar también alrededor de 6000 pesos, incluidos los repuestos.

Además, se debe sumar la VTV, que es indispensable para circular, y tiene un costo de $1108 pesos. En Junín se tramita en el predio situado en el Parque Industrial sobre avenida Alvear y Circunvalación. Se incrementa para quienes hacen el trámite con la documentación vencida.

De todos modos, el impacto de estos gastos de service y mantenimiento puede bajar si los cambios se hacen paulatinamente.



El costo de mantener un auto

El constante aumento de precio de los combustibles durante el año pasado, sumado a las subas de 2021, le agregaron un plus al bolsillo para quienes se mueven en auto y que incide directamente a la hora de vacacionar.

Llenar un tanque de nafta de unos 40 litros representa un gasto de 3344 pesos (a $ 83,60 el litro de súper en una YPF de Junín).

Si en el mes se gastan dos tanques -es el promedio para alguien que usa el auto particular para ir al trabajo, hacer compras, llevar a los chicos a la escuela y otras actividades recreativas-, entonces el costo cada 30 días ascenderá a 6688 mil pesos.

En el cálculo mensual también se deben tener en cuenta los valores de las cocheras –si se requiere–, estacionamiento medido, seguros, peaje, lavado, impuestos y visitas al taller.

La suba anual en la valuación de los vehículos elevó los impuestos que pesan sobre las unidades. Tanto el cálculo de la patente que en la Provincia se abona en cinco cuotas anuales como el costo del seguro tienen en cuenta el valor del vehículo.

La cuota de la patente automotor de un rodado 2013 ronda los 2400 pesos, lo que multiplicado por cinco da 12 mil pesos por año.



Mantenimiento y seguridad

Los servicios mencionados anteriormente deben realizarse cada una cantidad determinada de kilómetros que varían según la marca, el modelo y el uso que se le dé al vehículo.

Sin embargo, la mayoría de los mecánicos coinciden en que ninguno de ellos debe faltar antes de un viaje largo.

Diferente es el caso de otros repuestos y servicios que resultan indispensables para el mantenimiento del auto y la seguridad en la ruta, pero no deben hacerse necesariamente todos los años.

Un ejemplo son los neumáticos. Los expertos recomiendan cambiarlos cada dos años, pero con un mantenimiento adecuado pueden durar más tiempo. De todas formas, el tener cubiertas en condiciones es, junto con los frenos, lo más importante en materia de seguridad.

Para cambiar las cuatro ruedas, se deben gastar $40 mil si se respetan las medidas originales de los autos de media gama.

Otro gasto que no aparece todos los años pero es inevitable es la compra de una batería. Hoy las baterías más económicas (poca duración) cuestan $8500.

Continuando con los gastos necesarios para poner el auto a punto para viajar, es recomendable hacer todos los años una revisión mecánica general y un chequeo de alternador y burro de arranque.

Hay talleres que hacen las revisiones de forma gratuita, pero de ser necesaria una reparación de alternador y burro se deben gastar unos $4000 según lo presupuestado por los talleres mecánicos.

Finalmente, vale mencionar el costo de un kit de seguridad para el auto (balizas, botiquín de primeros auxilios y matafuegos). Es obligatorio y su valor alcanza los $1500.