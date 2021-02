El Ejecutivo municipal convocó a representantes de cultos religiosos

Autoridades de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín se reunieron con representantes de distintos cultos religiosos para exponer los lineamientos en los que se viene trabajando e intercambiar ideas para sumar nuevos aportes para el denominado Plan Integral de Seguridad local.

Una vez finalizado el encuentro con referentes de la Iglesia Evangélica, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, dijo: "Hoy fue una jornada altamente positiva porque nos tocó conversar con las iglesias. Esto es muy importante ya que conversamos temas vinculados a la delincuencia, el delito, la violencia, las adicciones y los femicidios, entre otros. La verdad es que tanto la reunión con los representantes de la Iglesia Católica como con el Consejo de Pastores fueron muy ricas porque uno conoce el trabajo personalizado que hacen con los vecinos. Además, el vínculo que tienen con la gente y la contención que brindan, no solo social sino espiritual".

La mirada

"La mirada de ellos es muy importante – afirmó Rosa- en cuanto a sus experiencias y va a enriquecer muchísimo este Plan Integral de Seguridad local. El intendente Petrecca nos pide que escuchemos, que estemos atentos y que generemos estos vínculos con todas las instituciones porque todos tenemos una responsabilidad ante la sociedad y compartimos un diagnóstico de la realidad. La idea es trabajar por el bien común y en ese sentido vamos a continuar con las reuniones con los diferentes sectores".

Por su parte, el pastor Ricardo Pérez manifestó: "Es muy importante para nosotros sentirnos escuchados y apoyados. Somos ese eslabón que estamos entre el pueblo y las instituciones gubernamentales. Y poder expresar lo que vivimos en el templo con el trato con la gente para nosotros es una tranquilidad, porque nos sentimos apoyados y escuchados por las autoridades. Es positivo que el Gobierno escuche a la gente y, aunque todos tenemos miradas diferentes, el consenso es importante".

Para finalizar, expresó: "Me gustó una frase que se dijo en la reunión que fue que 'venimos a escuchar críticas constructivas', no las que destruyen y no agregan nada a la discusión. Poder construir entre todos una ciudad mejor es lo que todos estamos buscando. La seguridad es un tema clave y es muy importante saber que hay una intencionalidad de querer mejorar este tema por parte de las autoridades".

San Ignacio

En tanto, el padre Pablo Valles, párroco de la Iglesia San Ignacio de Loyola, manifestó: “Estamos realmente muy agradecidos por esta invitación que hemos recibido por parte de Andrés Rosa, Luis Chami y Mario Olmedo, y nos llena de satisfacción que hayan tenido esta consideración hacia nosotros. Estamos contentos de que hayan escuchado nuestras palabras y opiniones y es muy bueno este contacto con la Municipalidad”.

“Les hemos sugerido nuestra mirada sobre la ciudad, el desafío de la seguridad y los ecos que recibimos de la gente, porque nuestras comunidades nos comentan acerca de sus vidas y entonces pudimos transmitirles las problemáticas e inquietudes de la gente”, destacó Valles.

Seguidamente, el párroco indicó que “lo que veíamos, que ellos también compartieron, es que hay que atender mucho a las familias y el núcleo familiar, porque muchos de los actos de inseguridad surgen porque a veces faltan valores en la familia y muchos de los jóvenes que cometen delitos es porque no han recibido la suficiente contención familiar”.

Asimismo, expresó: “Los funcionarios nos agradecieron el trabajo de contención que hacemos desde la comunidad de la parroquia, para cuidar a las familias e inculcar valores. Creemos que es un punto al que se le debe prestar mucha atención y estamos contentos de que nos hayan escuchado”.