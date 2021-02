“Entregaron el plan de vacunación a un espacio político”, cuestionó Petrecca

El vacunatorio VIP que salió a la luz a nivel nacional sigue generando coletazos en nuestra ciudad, con cruces políticos y un pedido de los concejales de Juntos por el Cambio para que se dé a conocer el listado de las personas que accedieron a la vacunación contra el Covid-19 en Junín.

En este contexto, el intendente de Junín, Pablo Petrecca (PRO), afirmó: “Esto ocurre por la decisión de los gobiernos nacional y provincial de entregar el plan de vacunación a un espacio político, por encima de los municipios, rompiendo así el orden institucional”.



“Cuando dije que no me iba a vacunar, muchos me criticaron. Lo dije porque creía que ante la llegada de pocas vacunas debíamos darles prioridad a los vecinos que mayor riesgo presentan. Nuestros abuelos, personal de salud, fuerzas de seguridad, docentes, entre otros. Ni yo ni nadie de mi equipo de gobierno (excepto Salud) tiene prioridad", afirmó en la red social Facebook.

“Durante muchos meses, los intendentes tuvimos que tomar decisiones difíciles, acompañando a vecinos que la pasaron mal, que han perdido familiares con esta enfermedad, y a aquellos que han tenido que hacer un gran esfuerzo para mantener sus fuentes laborales, esperando que llegue la vacuna”, señaló el jefe comunal.

Y agregó: “Ahora, que tenemos la tan ansiada y esperada vacuna, los vecinos tienen que ver cómo el amiguismo y los colores políticos se ponen por encima de las prioridades. Esto no puede ser así. Se genera desconfianza y se daña al Estado”.

“Por eso, volvemos a pedir que se trabaje con los municipios, en conjunto, de manera transparente y por la vía institucional como corresponde y como siempre se hizo con los distintos planes de vacunación”, reclamó.

Por su parte, el concejal de Juntos por el Cambio Javier Prandi afirmó en diálogo con Democracia que en Junín “se vacunó gente que no corresponde” y cuestionó la falta de transparencia del operativo.

“Que un director del Hospital, que no es médico, se haya vacunado, considero que éticamente no corresponde. El que esté en la gestión en un hospital no corresponde”, punzó el edil de la Coalición Cívica.

“Deberían darnos la lista de los vacunados. Es muy contradictorio cómo se está realizando el operativo. Soy provacuna, pero en la desesperación de querer mostrar a mucha gente vacunada, han hecho cosas que no corresponden. Se vacunó a gente de 30 o 40 años, sin riesgo”, criticó.

“Presentamos un pedido de informe en el Concejo Deliberante y esperamos una respuesta”, dijo.

En la misma línea, su par de bancada Melina Fiel manifestó: “Nos están llegando datos de familiares, de favores políticos, de amiguismo, y nos parece aberrante porque le estamos quitando la posibilidad a aquellos que realmente lo necesitan”.

“En Chile se vacunó a millones de personas. En la Argentina, la población vacunada no llega al 1%. Y en la provincia de Buenos Aires se vacunaron 300.000 personas, sobre una población total de 17 millones, o sea, no se superó el 2%”, afirmó.

Y agregó: “El operativo está fallando y encima se está vacunando a gente que no corresponde. Y todo este escándalo puede ensuciar el tema de la vacuna”.

Herce: “Es un sistema transparente”

Por su parte, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, informó a este diario que “hay una turnera, todas las dosis se dan con turnos, por lo que la transparencia está garantizada. La Provincia estableció un sistema muy transparente”.

Con respecto a las críticas de la oposición por los criterios de vacunación, afirmó: “Una secretaria que trabaja con un medico es personal de salud, un farmacéutico, una cocinera, un administrativo, es un concepto amplio. También hay que vacunar a los docentes, por eso, creo que se están realizando críticas sin asidero”.

--

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad