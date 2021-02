Atienden hasta 15 turnos por hora para la vacunación contra el coronavirus

En diálogo con TeleJunín, Julio Arias, coordinador del vacunatorio que funciona en la Escuela de Educación Técnica N° 1 (excolegio Industrial), explicó en qué consiste el circuito que transitan los mayores de 70 años inscriptos y con turno en el sistema de vacunación provincial contra el Covid-19.

“Nosotros recibimos 15 turnos por hora de gente que ya está llamada a vacunarse por el sistema. Los encargados les van tomando la declaración jurada y le hacen un ‘triage’ para saber si tienen alguna implicancia por la cual no se puedan aplicar la vacuna”, comenzó diciendo Julio Arias.

“Luego, ingresan al sector de prevacunación. Por internet las encargadas ingresan en el sistema, se fijan si tienen bien el turno, le vuelven a hacer una serie de preguntas, si están aceptados y tienen sus turnos, pueden continuar hacia las salas de vacunación, donde están los enfermeros que vacunan y hacen el control de los pacientes”, explicó.



En el Industrial hay dispuestas dos salas de vacunación y se pueden vacunar hasta cinco personas por vez. “En cada sala se pueden vacunar hasta tres personas, sin necesidad de aglomerarse”, aclaró.

El coordinador manifestó que hay un sector que cuenta con vacunas, freezers y heladeras para mantener la temperatura de las vacunas. “Hay una persona que se dedica a tomar la temperatura cada una hora, lleva un registro que firma y se controla toda la noche también”, dijo el entrevistado.

Apuntó que luego de aplicarse la vacuna, cada persona es controlada durante media hora, para ver que no aparezca una reacción a la vacuna.

El circuito de vacunaciónfinaliza con la entrega de carnets en los que consta la aplicación de las dosis de la vacuna Sputnik V y ,luego, las personas se retiran.

Alrededor de las 10 de la mañana de ayer, en el excolegio Industrial, llevaban vacunados alrededor de 30 personas.

Testimonios

Los testimonios registrados por TeleJunín en el vacunatorio del Industrial fueron todos positivos.

Una pareja de personas ya vacunadas, en diálogo con Telejunín, dijeron que lo importante para ellos es que iban a poder estar con sus afectos, con sus nietas e iban a poder abrazarlas.

A la pregunta de cómo habían pasado tantos meses de pandemia, respondieron: “Encerrados, viendo a los hijos de lejos. Por eso, ante la llegada de la vacuna, el primer día que se abrió la inscripción mi hija nos anotó. Ya tenemos la primera dosis y a partir del 17 de marzo nos aplicaremos la segunda dosis”.



Otro de los vacunados contó a TeleJunín que también se había inscripto en la página (https://vacunatepba.gba.gob.ar/) y que le había llegado el turno. “Hoy me encontré con todo esto armado y me pareció fantástico. Me inscribí hace un mes y medio, aproximadamente”, apuntó.

Recordó que el domingo último le había llegado el turno a él y a su señora. “Cuando llegué acá me asombré, me parece todo perfecto, todo bien, extremadamente organizado y con muy buena atención de la gente”, manifestó el jubilado a TeleJunín.

En el Facebook de Región Sanitaria III también aparecen testimonios de jubilados que ya accedieron a la vacunación contra el Covid-19. Según lo expuesto en dicha página, Juan Gerfauo y Neli Nuri Pereira Sánchez llevan más de 53 años juntos. Ella tiene 70 y el 72. Ayer recibieron la primera dosis contra el Covid-19 en la posta sanitaria del excolegio Industrial de Junín. Su hijo mayor los anotó en la campaña y también estuvo presente en el momento de la vacunación.

"Siempre creí en la ciencia, así que cuando la Anmat autorizó la vacuna nunca dudé en vacunarme. Tengo una enorme alegría y agradecimiento", expresó Neli.