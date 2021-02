Prandi: “En Junín se vacunó gente que no corresponde”

El concejal de Juntos por el Cambio Javier Prandi afirmó en diálogo con Democracia que en Junín “se vacunó gente que no corresponde” y cuestionó la falta de transparencia del operativo.

“Que un director del Hospital, que no es médico, se haya vacunado, considero que éticamente no corresponde. El que esté en la gestión en un hospital no corresponde”, punzó el edil de la Coalición Cívica.

“Deberían darnos la lista de los vacunados. Es muy contradictorio cómo se está realizando el operativo. Soy provacuna, pero en la desesperación de querer mostrar a mucha gente vacunada, han hecho cosas que no corresponden. Se vacunó a gente de 30 o 40 años, sin riesgo”, criticó.

“Presentamos un pedido de informe en el Concejo Deliberante y esperamos una respuesta”, dijo.

En la misma línea, su par de bancada, Melina Fiel, afirmó: “Nos están llegando datos de familiares, de favores políticos, de amiguismo, y nos parece aberrante porque les estamos quitando la posibilidad a aquellos que realmente lo necesitan”.

Cifras

“En Chile se vacunó a millones de personas. En la Argentina, la población vacunada no llega al 1%. Y en la provincia de Buenos Aires se vacunaron 300.000 personas, sobre una población total de 17 millones, o sea, no se superó el 2%”, afirmó.

Y agregó: “El operativo está fallando y encima se está vacunando a gente que no corresponde. Y todo este escándalo puede ensuciar el tema de la vacuna”.