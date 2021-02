Afirman que con el registro de alquileres ante la AFIP habrá suba de precios y menor oferta

Inquilinos destacaron la obligatoriedad de registrar los contratos ante la AFIP, al indicar que "se calcula una evasión del 80 por ciento en los alquileres de vivienda", mientras que el sector inmobiliario criticó la medida por entender que provocará una suba de precios y una menor oferta en el mercado.

La AFIP oficializó este jueves la reglamentación del "Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles", que deberán ser declarados ante ese organismo a partir del primero de marzo próximo.

Así, queda finalmente regulada la totalidad de la Ley de Alquileres, vigente desde el 1 de julio de 2020. Además, el objetivo del organismo que preside Mercedes Marcó del Pont es que "se cumplan las obligaciones fiscales".

Los contratos de locación o arrendamiento deberán ser registrados dentro de los 15 días corridos posteriores a su celebración.

Al respecto, el martillero Hernán Pietrobón explicó a Democracia que “es una norma que existe desde hace mucho tiempo. Lo que sucede ahora es que al haber sido incorporada en la Ley de Alquileres volvió a tomar protagonismo”.

“Siento que es una forma más de sumarle un impuesto más a la gente y por supuesto a los propietarios los acobarda. Pueden optar por jugársela y seguir así o vender la propiedad cuando se termina el contrato”, aseguró.

“Como pasa siempre, cada medida que se toma contra los que tienen los bienes, también repercute siempre contra los inquilinos. Esto también generara aumento y habrá menos oferta y los inquilinos van a padecer cada vez más”, apuntó.

“Esta norma refuerza la idea de vender y baja la oferta de alquileres. Con la Ley de Alquileres se le mete más la mano al bolsillo al propietario. Está el tema de no poder ajustar el alquiler en periodos más cortos y hoy no se puede acordar en el contrato previo. El ajuste se da por un índice que se publica lo que generará más incertidumbre”, subrayó.

Por su parte, el director de Reporte Inmobiliario, José Rozados, evaluó que la última disposición, que forma parte de la Ley de Alquileres, no es "beneficiosa para el mercado".

Según señaló, la nueva ley "ya viene impactando" y provocó una "aceleración en el ritmo de incremento de los precios de alquileres".

Estimó que la última medida profundizará ese efecto, dado que generó un "aumento del riesgo y el costo para el propietario".

"Una parte de los propietarios de vivienda, al aumentar el riesgo, consideran que no vale la pena correr ese nuevo riesgo y sacan propiedades del mercado", apuntó.

En declaraciones al canal TN, Rozados estimó que esa inscripción ante la AFIP va a producir "mayores costos para el propietario y lo que va a intentar trasladarlo al valor del alquiler".

Por su parte, el secretario general de la Cámara Inmobiliaria, Claudio Vodanovich, coincidió en que habrá "una restricción en la oferta".

Remarcó que "cada vez que se toca algún elemento que tenga que ver con la locación", los propietarios "lo primero que hacen es parar la pelota" y "sacar de oferta las locaciones" con el fin de esperar a ver "cómo impacta".

"Entendemos que va a haber una restricción en la oferta que se suma a una cantidad de medidas que se venían haciendo", insistió.

"Con menos oferta y más demanda, suben los precios", resaltó Vodanovich en declaraciones radiales.