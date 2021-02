Covid-19: se vacunó a la mitad de los agentes del sistema de Salud de Junín

A menos de dos meses de iniciada la campaña de vacunación contra el Covid-19, en nuestra ciudad ya se inocularon con la Sputnik V 3600 juninenses.

Los datos a los que pudo acceder Democracia dan cuenta de que 1190 juninenses recibieron el esquema completo de la vacuna -que consta de dos componentes- mientras que a 2410 se les dio solo la primera dosis.

El operativo de inoculación organizado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció prioridades y, en ese esquema, primero se abordó al personal de Salud, luego a los docentes, auxiliares y agentes de las fuerzas de Seguridad y en una tercera instancia a los mayores de 70 años. En ese contexto, de los 3600 vacunados en la ciudad, 3260 corresponden al sistema sanitario (los 1190 que recibieron las dos dosis y 2070 con la primera), 130 son trabajadores de la Educación y 210 son adultos mayores.

En el sistema de Salud

De acuerdo a las evaluaciones de los especialistas, hasta el momento en Junín ya se vacunó el 50 por ciento de los trabajadores de la Salud. Se trata de un cálculo estimativo ya que “es complicado calcular cuántos son los agentes sanitarios de la ciudad”, según lo que explicó un referente del rubro, que sostuvo ante Democracia que “por lo menos, la mitad de los que estamos en la Salud estamos vacunados al menos con una dosis”.

En tal sentido, María Lucrecia López, directora asociada de la Región Sanitaria III, coincide en que “es difícil estimar cuánto es el personal de Salud porque eso no incluye solamente a los profesionales, sino a todos los que conforman el sistema”. Y grafica: “Por ejemplo, cuando comenzamos a vacunar al personal del sistema sanitario, teníamos entre ellos personas que trabajan en un geriátrico, que hicieron el curso de cuidadores gerontológicos, que están aptos para acompañar a adultos mayores o personas con movilidad reducida, que no se habían inscripto y no se querían vacunar, pero ahora, al ver que el proceso se está desarrollando con normalidad y que los que sí lo hicieron no tuvieron inconvenientes, quieren hacerlo”.

En el mismo sentido, pueden estar incluidos dentro de la misma categoría desde personal de una clínica de ojos hasta psicólogos o empleados administrativo de clínicas.

Lo cierto es que, más allá del porcentaje, quienes están en el tema remarcan que, después de una primera etapa con algunas reticencias, hay un buen nivel de aceptación en el Sistema sanitario local.

“Hay una demanda constante. Hasta el secretario de Salud del municipio se vacunó”, exclama Sebastián Meneses, director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abram Piñeyro”, para luego ampliar: “Al principio había una cuestión política de instalar como una mala palabra a la Sputnik V, a la que se llamaba despectivamente ‘la vacuna rusa’, pero a partir de la publicación en The Lancet todos la quieren”.

El secretario general de ATSA Junín, Héctor Azil, coincide en que “hay una buena aceptación y la cifra es alta” dentro del ámbito sanitario a nivel local. “Junín, aun con la escasez de vacunas que todavía hay, es un distrito en el que se avanzó muy rápidamente, sobre todo en el personal de la Salud -añade-. Al principio hubo alguna reticencia, pero también tenía que ver con que no había mucha información, muchos no sabían que había que inscribirse a través del Ministerio y pensaban que iban a ser llamados, por eso se hizo mucha difusión interna en las instituciones y organizaciones, mientras que los establecimientos también hicieron un muy buen trabajo en ese sentido. Por eso hoy, dentro del personal de la Salud, tenemos un número alto de vacunados”.

Para Azil, desde que la Sputnik V fue validada en una publicación en la prestigiosa revista The Lancet, “hubo mejor recepción”.

“Tampoco hay que ser ingenuos -aclara-, hubo un lobby muy fuerte en favor de la vacuna de Pfizer, que es un laboratorio monstruoso con un poder económico que influye hacia dentro del sector de la Salud, así como en los medios de difusión. En el fondo, la vacuna es un tema geopolítico, porque esto es algo que se va a necesitar en miles de millones de dosis durante mucho tiempo, con lo que era importante posicionarse, por eso muchos trabajaron para desprestigiar la Sputnik V”.

López, en tanto, observa que “hay personal de Salud al que todavía no le ha llegado el turno y que insiste en que quiere vacunarse”, por lo que considera que la reticencia inicial “es un panorama que cambió”. Y puntualiza: “Algo similar nos pasa con las inscripciones, el jueves llegaron las vacunas a las escuelas para empezar la segunda etapa de la campaña y ese mismo día se anotaron 500 personas, lo que es mucho. Entonces la gente estaba viendo un poco qué pasa con la vacuna y, ahora que se ve que llegaron y que estamos trabajando como dijimos que íbamos a hacerlo, hay más demanda”.

Inscriptos

A propósito de las inscripciones, en la actualidad hay 20.850 personas de Junín anotadas en el sistema oficial para recibir su vacuna. “El piso mínimo al que tendríamos que llegar es de 30 mil, así que no estamos tan lejos y creo que lo vamos a superar”, se entusiasma López, que es la coordinadora del operativo de vacunación en la ciudad.

Según su análisis, “hay buenas perspectivas y también lo es la aceptación”, algo que pudo comprobar en el recorrido que hizo esta semana por diferentes distritos de la Región Sanitaria III, como Arenales, Vedia y Lincoln: “No solo se ve que se está implementando como lo habíamos planificado, sino que la gratitud y la emoción de las personas es impresionante. Y no hablo de un municipio en particular, eso se ve en todos, la gente está muy contenta. Inclusive, se lo toma con un sentido de pertenencia y hay testimonios que así lo avalan. Hay gente que destacó ‘la vacuna vino a mi nombre’ y eso da cuenta de que la comunidad, de a poco, se va empoderando de la vacunación”.

En toda la Región Sanitaria hay 10.315 vacunados (3520 con esquema completo y 6795 con una dosis) y 57.790 inscriptos.

Vacunas

Hasta ahora, todas las partidas recibidas corresponden a la Sputnik V. En eso no hubo variación. “La única modificación que se produjo es en la presentación -explica Meneses-, antes venía en frascos multidosis y ahora vienen en ampollas monodosis. Esto permitió una variación en el tiempo de uso, porque anteriormente había que utilizarla entre los 15 y 30 minutos siguientes a desfreezarla y ahora puede estar hasta dos horas afuera del freezer”.

Con todo, si Argentina llegara a recibir otras vacunas (se podrían adquirir dosis de la Oxford-AstraZeneca), el operativo seguiría en marcha. “Tendremos que estudiar los lineamientos nuevamente, planificar la nueva logística de vacunación y seguir desarrollándolo de la misma manera”, señala López.

En tal sentido, la directora asociada de la Región Sanitaria III adelanta que se están buscando otros lugares para seguir con el operativo, ya que en marzo van a empezar las clases presenciales y no se podrá seguir trabajando en los establecimientos educativos, como hoy se está haciendo en la Escuela de Educación Técnica N°1: “Estamos analizando otros sitios para establecer las postas de vacunación, siempre y cuando tengan la misma lógica con la que se pensaron las que hoy tenemos: que pueda utilizarse como un corredor para que ingresen por una puerta y salgan por otra, con espacios considerablemente amplios para respetar el distanciamiento social y donde se puedan poner generadores de electricidad. Sobre este último tema, articulamos con Eden para que ellos nos puedan brindar los grupos electrógenos y, además, nos hicieron la instalación para que puedan funcionar correctamente”.

Balance

En esta etapa del programa de vacunación, los referentes de la Salud hacen un primer balance positivo, aun cuando todavía falta mucho para llegar a un ideal.

“Nosotros, en el gremio, estábamos esperando la vacuna -señala Azil-, lo que vimos siempre es que había un buen movimiento y nos cruzamos con gente de otras instituciones privadas o del hospital, así que se ve que hubo interés. Lamentablemente, no hubo la cantidad que uno desearía, pero, aunque sea a un ritmo todavía algo lento, se va inmunizando y eso es importante. Y veo que ya no hay resistencias tan grandes a la vacuna, la gente desea poder vacunarse”.

Algo similar a lo que opina Meneses: “Es un hecho histórico el que estamos cumpliendo. El hospital es el primer efector en colocar la vacuna y el nivel de aceptación y de demanda fue in crescendo, no solo por la publicación en The Lancet, sino también a partir de que algunos políticos han cambiado su postura en torno a esta vacuna. También ayuda la campaña que se está haciendo, nosotros estamos difundiendo spots grabados por juninenses que tienen mensajes que estimulan a la vacunación”.

Finalmente, para López resulta importante “llevar tranquilidad a la comunidad que comprende la Región Sanitaria III”, en estos días en los que debió renunciar el ministro de Salud de la Nación por el escándalo con las vacunas que se aplicaron en su cartera a personas que no estaban en la lista oficial de prioridades.

“En la Región seguimos trabajando con una agenda de turnos que nos marca el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, son turnos que vienen asignados por día, nosotros los tenemos un día antes y chequeamos que les llegue a las personas a través de un correo electrónico o por mensaje, y seguimos trabajando para tener una vacunación organizada y eficiente”, concluye López.