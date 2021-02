Se realizará una importante competencia de Freestyle

La Dirección de Juventud del Gobierno de Junín invita a presenciar del Desli Free, un evento de Freestyle que se desarrollará hoy, a partir de las 18, en el anfiteatro ubicado en avenida San Martín y Roque Sáenz Peña. Dicha propuesta está impulsada por Darío Felipín y contará con la presencia de competidores de la Región y de distintas provincias del país.

Al respecto, el director de Juventud del municipio, Franco Bellafronte, dijo: “Este fin de semana, el sábado precisamente, vamos a acompañar esta propuesta que nos hizo llegar Darío (Felipín), quien ya viene organizando este tipo de actividades desde hace mucho tiempo. En este caso, vamos a colaborar con todo lo que se necesite para que el evento salga de la mejor manera posible”.

Bellafronte también indicó que “hay una necesidad muy fuerte por parte de los jóvenes de participar de eventos presenciales, sobre todo los fines de semana, pero en la semana también. Así que esperamos que salga todo bien y los invitamos a presenciarlo a partir de las 18 horas, en el Anfiteatro, ubicado en Av. San Martín y Roque Sáenz Peña”.

“Esperamos que sea una buena jornada y la idea es -de a poco- retomar las actividades de forma presencial y que podamos seguir generando este tipo de propuestas”, añadió.

En tanto, Felipín manifestó: “Esto lo empezamos a organizar junto con unos amigos, aproximadamente a partir del año 2017, cuando éramos 10 organizadores y luego cada uno fue tomando su camino, así que me quedé yo en el timón de esta competencia”.

“Quiero agradecer mucho al municipio de Junín porque no dudó ni un momento cuando le mandé para solicitar equipos de sonido y por la ayuda de siempre, que nos viene muy bien para disfrutar una jornada de

Freestyle”, añadió.

Por último, el organizador detalló que “quienes asistan al evento se podrán encontrar con gente de la zona y de muchas provincias que se vienen a medir porque Junín es un punto de Freestyle muy importante y va a haber una clasificatoria para los que no están preseleccionados, que se realizará antes de que arranque el evento. Por lo tanto, podrán disfrutar de muchos chicos, jóvenes y adultos improvisando con mucho talento”.