Cuestionamientos por el precio del estacionamiento medido en Junín

La vuelta del estacionamiento medido en la ciudad en la zona céntrica, a cargo de la empresa Grupo Junín, trajo aparejados algunos reclamos desde su reciente implementación el 1 de febrero.

Los comerciantes plantearon a la Cámara de Comercio las complicaciones que acarrea el costo del estacionamiento en el flujo de clientes en la ciudad y también para quienes llegan de otras localidades, ante el aumento que implica la acumulación de horas.

A ello se suma el pedido de muchos empleados que ven complicada su movilidad para ir a trabajar y deben buscar alternativas.

Cabe recordar que el sistema de aparcamiento quedó dividido en dos zonas: en la más céntrica se cobra $30 la primera hora, $50 la segunda y $90 a partir de la tercera; y en el segundo anillo cuesta $20 la primera hora, $35 la segunda y $70 de la tercera en adelante.

Dichos valores, tal y como publicó Democracia en su nota del domingo 14 del corriente, convierten al estacionamiento medido de Junín en uno de los más costosos del país.

El presidente de Comercio e Industria, Marcos Maroscia, adelantó que el lunes habrá una reunión con la empresa, para plantear algún beneficio para sus asociados.

“No ayuda al comercio”

Comerciantes coinciden al remarcar que los valores no favorecen al comercio y las ventas. Además, todo se acentúa en un año que arrastra una situación tan compleja como fue el 2020.

De Farmacia Rodríguez, las empleadas Cecilia Macheratti y Fernanda Zavala coincidieron en que “el estacionamiento es caro” y, además, “esta semana notamos muchos menos autos de los que venían”.

A ello se suma la situación de los propios empleados: “Nosotros como empleados también, hacemos ocho horas y es mucho. No hay ningún beneficio. Antes había un descuento. Y ahora cada hora es más cara”, lamentaron.

Germán Quiroga, del comercio Carmelita descalza, remarcó que uno de los aspectos negativos es “la falta de información. Estamos en Junín, en una situación complicada, todo suma a la complejidad y al malestar de la situación en que estamos”.

“Hay gente que viene de afuera, que no está al tanto, algunos vienen al médico. Es todo una complejidad. Y también importa que afecta más al bolsillo”, indicó.

“Tal vez, el empleado busca otra alternativa pero a la gente que no es de acá o incluso la misma gente de Junín que viene al centro esto la complica mucho más”.

Comerciantes y empleados

Aun cuando el reclamo de los comercios se hizo escuchar, una realidad similar viven los empleados de comercios céntricos, que deben buscar alternativas porque no pueden afrontar el costo de tantas horas de estacionamiento.

Mercedes Prado, de Terziani, cuestionó no solo el costo sino “la falta de información y la dificultad para comprar”.

“El reclamo se escucha de los clientes. La gente está molesta y tiene que buscar otra opción”.

Asimismo, entre los empleados, “hay quienes piensan buscar cocheras porque el gasto mensual es menor. Les conviene”.

Mecerdes pide una diferencia para los trabajadores de la zona: “Se pide una diferencia a los empleados de comercio, un valor más accesible para el empleado que viene a trabajar”.

Por su parte, Juan Tofoleto, del mismo comercio, aseguró: “Uno entiende que el gasto público fue excesivo y hay que colaborar, pero una cosa es que sea equitativo y otra que pague el pato siempre el que trabaja y hace las cosas bien”.

Reconoció que “los clientes están desorientados, preguntan y uno tampoco sabe mucho”.

“Además del valor, que es alto y que los sueldos están complicados. Esto no estimula ni ayuda al comercio y perdemos todos”.

Laura Fotti, empleada en Mingorance, destacó que el nuevo servicio “no solo complica a los clientes sino a nosotros los empleados, porque se hace muy costoso. Sería bueno que eso se tenga en cuenta”.

Planteo

Marcos Maroscia, recién asumido presidente de Comercio e Industria, aseguró que su tarea es “escuchar al comercio”.

En diálogo con este diario, reconoció que “hay dos problemas en cuanto al estacionamiento. Uno es que el comerciante enfrenta el problema del cliente que no encuentra dónde pagar. Otro es el costo”.

Por esa razón, indicó que el próximo lunes mantendrán una reunión en Grupo Junín, con representantes de la empresa.

“En representación de los asociados, nos vamos a reunir para plantear a la empresa de estacionamiento algún tipo de beneficio para los comerciantes”.