Prado Español: “Hace más de dos años que no se hace una poda como corresponde”

Para los vecinos del barrio Prado Español, la ausencia de un programa de poda en este sector es “un problema gravísimo”, según lo que explica el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Giapor.

El histórico dirigente señala que esto es un problema importante, principalmente para los lugares en los que no hay preensamblado, porque con el movimiento de las ramas los cables se cortan con facilidad. “Aunque no es un problema solamente de Prado Español, hace rato que se lo venimos pidiendo al intendente”, advierte Giapor, para luego ampliar: “Hace más de dos años que no se hace una poda como corresponde y en aquel entonces se hizo un trabajo parcial, se levantaron las copas y no se cortaron las ramas que, en algunos sectores, traen problemas con los cables”.

La Federación pide que usen parte del dinero que se recauda por la Tasa Complementaria de Seguridad para hacer la poda que necesita Junín. Osvaldo Giapor. Pte. sociedad de fomento.

El fomentista admite que “evidentemente el municipio no tiene recursos” y es por ello que, desde la Federación de Sociedades de Fomento, se está solicitando que “usen parte del dinero que se recauda por la Tasa Complementaria de Seguridad para hacer la poda que necesita Junín, porque es algo más que urgente y que es un tema que también está vinculado a la seguridad”.

Según su cálculo, el municipio recauda no menos de diez millones de pesos mensuales por ese tributo, por lo que solicitan que al menos un 30% de ello se utilice para ese tema.



Seguridad

A propósito de la seguridad, si bien Giapor considera que “los patrulleros funcionan perfectamente bien”, también observa que los móviles pasan “pero no paran si ven gente en un determinado lugar”.

“Algunos vehículos están en estado lamentable -agrega- y en ciertos momentos los hemos visto venir a altísima velocidad sin prevenir que podría haber un accidente: creemos que no es necesario que vayan a fondo cuando los llaman por algún hecho, porque acuden cuando el delito ya está consumado, así que no es necesario ir tan rápido”.



Tránsito

El tránsito es otro de los asuntos que inquieta a los residentes de Prado Español.

Para Giapor, “preocupa muchísimo la cantidad de motos que andan en el barrio, a alta velocidad y sin casco”.

Es por ello que solicita “que le den la potestad a la Policía para que pueda parar a esos vehículos, porque el uniforme hay que respetarlo”. Según su análisis, aun cuando los uniformados no son inspectores, “sí deberían poder controlar este tema, algo que ya se les pidió a las autoridades”.

En cuanto al tránsito pesado, que siempre fue una preocupación en este sector, Giapor recuerda que “hace muchos años se había llegado a un acuerdo para que haya horarios, preferentemente de noche, para que puedan circular, pero eso no se respetó más”.

Infraestructura

Actualmente, la totalidad del vecindario tiene agua corriente, mientras que faltan los otros servicios en un sector específico, entre Borchex y Circunvalación. Se trata de la zona más alejada donde todavía no han llegado algunas prestaciones. “Estamos tratando de llegar a un acuerdo con los propietarios de los lotes que hay ahí para poder hacer consorcios que permitan llevar los servicios que faltan”, explica Giapor.

En tanto, hay una cuadra de la colectora, entre Posada y Vázquez Diez, que está en malas condiciones. “Estamos pidiendo que la arreglen hace muchísimo tiempo pero no logramos que lo hagan, y también solicitamos una columna de alumbrado en ese lugar”, dice el fomentista.

Por último, hace un reclamo sobre la situación de una propiedad de una manzana (Aparicio, Ordiales, Chacabuco y Oviedo) “en la que se debe trabajar” para mejorar su aspecto exterior de manera que no generen obstáculos ni inconvenientes a los transeúntes: “Nadie le niega al propietario sus derechos, pero creemos que la vereda debe estar en condiciones para poder transitar y los árboles que están dentro del predio no deben tapar las luminarias de la calle. Hace años que venimos pidiendo por estas cuestiones”.