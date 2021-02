Municipio e instituciones trabajan para la vuelta de la Escuela de Equinoterapia

El encuentro se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural de Junín y contó con la presencia de autoridades de dicha institución mencionada, del municipio, la Unnoba y el INTA, entre otras. A lo largo de lq jornada, se llevó a cabo una puesta en común sobre dicho programa recreativo, los grandes avances que ha tenido y los proyectos a futuro, a la espera de la aprobación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que vuelva a funcionar.

Todos los presentes coincidieron en la necesidad de que más actores se sumen y colaboren con esta iniciativa que ha mejorado la calidad de vida de cientos de chicos.

Al respecto, Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del municipio, dijo: “A instancias de la Sociedad Rural fuimos convocados al predio donde se lleva a cabo la Escuela de Equinoterapia, a la que asisten cientos de chicos de las escuelas públicas especiales de nuestra localidad. Esto ya dejó de ser un proyecto y se consolidó como un programa y tiene vital importancia para la salud psicofísica de los chicos de nuestra ciudad”.

“Durante el año de pandemia no pudimos desarrollar esta actividad y estamos a la espera de la decisión del Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Educación y Cultura, a los efectos de que determinen si se va a dar inicio o no a la funcionalidad de estas escuelas especiales”, añadió.

Luego, la funcionaria expresó: “Nos dimos presencia todas las instituciones que formamos parte de este programa, ya que todos estamos interesados en que esto continúe porque está demostrado que es una función determinante para mejorar la calidad de vida de los chicos y de sus familiares”.

“El compromiso de todos los actores sigue vigente, así que quedamos supeditados a la decisión que se tome desde la provincia de Buenos Aires”, dijo De Miguel y añadió que “ya redoblamos esfuerzos y pensamos en un programa que sea no solo de equinoterapia, con la incorporación de una mayor cantidad de profesionales”.

En tanto, Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, manifestó: “Estamos muy contentos por haber realizado esta primera reunión, tuvimos un año malo en todo sentido y realmente extrañamos muchísimo hacer equinoterapia. Es una actividad que nos hace muy felices a nosotros por ver la alegría en la cara de los chicos”.

“En la última reunión con Agustina pudimos hablar con los padres y todos nos contaban sobre los beneficios que ven en los chicos con este programa. Teníamos pensado pasar de una equinoterapia recreativa a una terapéutica, con la incorporación de nuevos profesionales, pero con la pandemia se vio todo trunco”, afirmó.

Frederking también señaló que “desde la Rural seguimos trabajando para mantener a los caballos, con otras actividades más también, pero esta en particular no la pudimos continuar. Por lo que veo muy bien que nos hayamos juntado para ver cómo continua esto y que no nos agarre desprevenidos”.

Por su parte, Juan Pablo Itoiz, secretario de Extensión de la Unnoba, indicó: “El encuentro fue muy positivo, sobre todo por el hecho de que las instituciones que son parte puedan reunirse para planificar el futuro. Dependemos de las autorizaciones del Gobierno provincial y estamos a la expectativa para que salga lo antes posible”.

“Desde la universidad consideramos que este no es solo un programa educativo, sino que también tiene un gran compromiso social, solidario y humanitario para mejorar la formación y acompañar ese proceso que viven, que en algunos casos es angustiante”, dijo Itoiz y pidió por “la colaboración de más actores de la sociedad civil, ya que la responsabilidad social empresaria no solo se esgrime, sino que hay que ejecutarla”.

Mejor calidad de vida

Otro de los partícipes de la reunión fue Martín Hardoy, coordinador de la Escuela de Equinoterapia, quien sostuvo: “El 10% de la sociedad de Junín posee chicos con discapacidad, en distintos niveles y tipos. En el caso de las mentales, un chico con síndrome de Down se sube a un cabo y eso estimula su atención y eso beneficia su rendimiento en la escuela especial”.

Seguidamente, Hardoy precisó que “un chico con problemas neurológicos, espasticidad y dificultades musculares, se sube al caballo y se relaja, sus músculos se distienden y eso hace que duerma mejor, sienta menos dolores, lo que en definitiva mejora su calidad de vida. De modo que la equinoterapia es para la sociedad de Junín una manera de brindarle un lugar, incluso a los adultos mayores, en el que puedan estimular su mente, regenerar sus músculos y cambiar la forma de vivir”.

Finalmente, el coordinador indicó que “más allá de las instituciones que estuvieron hoy, esto también compete a la sociedad de Junín, sobre todo comercios, industrias, recibidores de grano, exportadores, fábricas, entre otros. Todos estamos involucrados en poder brindarles a nuestros hijos, sobrinos, parientes o amigos una mejor calidad de vida”.