Fuerte reclamo salarial de los municipales: paran hasta el lunes y piden “cláusula gatillo”

Con asambleas en los lugares de trabajo y una fuerte movilización hasta el Palacio Municipal, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, que lidera Gabriel Saudan, decretó ayer una medida de fuerza que se extenderá hasta el lunes próximo inclusive, en reclamo de una mejora salarial que acompañe el índice inflacionario.

Cabe recordar que la gestión municipal, que conduce el intendente Pablo Petrecca (PRO), había ofrecido una suba salarial del 30 por ciento escalonada, propuesta que los gremios rechazan por considerar que es más baja que la inflación estimada para este año, además de que reclaman recuperar los puntos porcentuales del poder adquisitivo perdidos durante el año pasado.

“Queremos un salario digno, que el aumento sea consecuente con la inflación del año pasado y la proyectada para este 2021, que en todas las previsiones es superior al 30 por ciento", afirmó Saudan en diálogo con Democracia.

Y el secretario general del gremio mayoritario advirtió: “Ahora esperamos una propuesta superadora”.

Rechazo de las bases

Saudan afirmó a este diario que en las asambleas realizadas ayer por la mañana “los compañeros decidieron rechazar la oferta de aumento salarial del Ejecutivo y comenzar con medidas de acción directa, hasta tanto sean satisfechos los reclamos”.

Y amplió: “En principio paramos hasta el lunes 22 inclusive, supeditado a lo que se trate en una nueva asamblea, en caso de haber nuevas ofertas por parte del Departamento Ejecutivo”.

“Sueldo digno”

“Pedimos un sueldo digno, que vaya a la par de la inflación. En 2020 hubo un bono por la situación de pandemia, decidimos ser solidarios con el Ejecutivo, pero ahora se tiene que poner los pantalones largos. Tenemos 400 empleados que perciben un salario que está por debajo del mínimo, vital y móvil”, cuestionó.

Y precisó que el bono otorgado el año pasado fue de 12 mil pesos, pagaderos en tres cuotas, y de 14 mil pesos para aquellos trabajadores que cobran un sueldo por debajo del mínimo.

“Queremos recuperar lo perdido en 2020 y la cláusula mal llamada gatillo, para no perder contra la inflación. Creemos que el Ejecutivo nos va a recibir”, agregó.

“A mí no me interesa lo que gana el intendente, nosotros queremos ganar bien nosotros. Vamos a esperar hasta el lunes y seguramente en el medio habrá un llamado del Ejecutivo con una oferta superadora”, dijo.

Sobre el nivel de acatamiento a la medida de fuerza, Saudan aseguró que es “altísimo” y que algunos compañeros hablan de un 90 por ciento.

“Si está el dinero o no para afrontar nuestras demandas salariales es un problema del municipio. El mes de marzo del año pasado se pagó íntegramente con dinero de la Provincia, con un préstamo. Fuimos solidarios con la Municipalidad a pesar de las consecuencias. Todos empujamos el carro durante la pandemia, ahora le toca al Ejecutivo resolver nuestras demandas salariales”, señaló.

Respuesta oficial

Lorena Linguido, secretaria de Economía y Hacienda del municipio, afirmó a este diario que “el paro fue sorpresivo, ya que el canal de diálogo no se cortó en ningún momento. Estamos viendo cómo resolvemos la situación”.

En off, en la mesa chica del petrequismo creen que la medida de fuerza fue “excesiva” y la atribuyen a una “sobreactuación”, en el contexto de un Gobierno nacional y provincial de signo contrario al macrismo. Sin embargo, confían en encaminar las negociaciones esta semana y arribar a un principio de acuerdo. “Queremos ofrecer algo que podamos cumplir”, repiten en el oficialismo comunal. En este esquema, la cláusula de ajuste automático que reclaman los gremios aparece con escasas posibilidades de concretarse, aunque podría haber otras prendas de cambio.