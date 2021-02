Alrededor de 30.000 turistas visitaron la Ciudad durante este fin de semana

El encargado de realizar un balance de lo que ha sido el movimiento turístico este fin de semana fue Luis Bortolato, quien está a cargo de la cartera de Turismo del Gobierno de Junín. El funcionario aseguró que "ha sido un muy buen fin de semana extralargo, que esperábamos todos los que indirecta o directamente estamos vinculados con la actividad turística. Los juninenses, el sector turístico, tanto los sistemas de alojamiento, la gastronomía como los prestadores de turismo activo, necesitábamos buenos resultados y realmente fue así".

Luego, indicó que "muchos turistas nos eligieron para venir a vacacionar a Junín y eso, en primer término, nos halaga. Nos sentimos muy reconfortados ya que tuvimos una ocupación plena en los sistemas de alojamiento extrahoteleros, como son las casas de alquiler, los alojamientos temporarios, el camping y las cabañas. También tuvimos una ocupación muy interesante en los sistemas de alojamiento hoteleros, como son los apart, hotel, hoteles Boutique, que rondó entre el 50 y el 60 por ciento de ocupación, número que comparado con los de la Costa Atlántica son muy similares, por eso estamos muy satisfechos".

Lugares de origen

Respecto del origen de los turistas, el director de Turismo detalló: "Hemos recibido turistas de varias ciudades del país, principalmente del Área Metropolitana de Buenos Aires, con un promedio de alojamiento de entre 2 y 3 noches, lo cual es muy bueno. También tenemos turistas que se quedan por más de una semana y eso habla muy bien de cómo se va posicionando nuestra ciudad a nivel regional y nacional. Hemos recibido contingentes con protocolos de ocupación en micros, que llegan a través de paquetes turísticos organizados por agencias de viaje del Área Metropolitana. Esto también habla de que llegamos a los turistas por medio de diferentes canales.

Seguridad en pandemia

Hablando de números, Luis Bortolato manifestó que "en promedio, hemos recibido a alrededor de 30.000 turistas durante este fin de semana, un número muy importante teniendo en cuenta que los días, respecto al clima, no han sido del todo buenos. Más allá de esto, el turista decidió venir igual. Hoy estamos en una situación de pandemia y eso hace que el turista busque seguridad para vacacionar".

El funcionario también destacó "todo el trabajo realizado durante el 2020, recién en octubre tuvimos la confirmación de que íbamos a tener temporada, pero nosotros en Junín desde marzo nos pusimos a trabajar para prepararnos para la temporada, un trabajo conjunto y muy fuerte entre el Estado Municipal y los actores privados, como son la Cámara Hotelera Gastronómica, la Asociación de Agencias de Viajes del Noroeste Bonaerense, los prestadores de turismo y con todos los agentes no nucleados. Siempre pensando en diferentes propuestas, en un programa de calidad turística que logró posicionarse a nivel nacional y obtener un certificado internacional como destino Safe Travels".

"Esto hace que para el turista seamos un destino cómodo, seguro y donde se lo cuida. Esto habla de porqué este verano eligió Junín y no otro destino. Nos planteamos como objetivo llegar a Semana Santa con todo el destino abierto, desde el punto de vista sanitario, objetivo en el que venimos trabajando muy bien. Tanto el visitante como los vecinos de Junín se comportan muy bien y entienden que es fundamental cuidarse entre todos. Queremos seguir trabajando, todos juntos, para que el turista nos siga eligiendo", concluyó Bortolato.

