Junín: hasta dos horas de clases diarias y alternancia de la presencialidad

A solo dos semanas de la vuelta a las aulas, con el comienzo del ciclo lectivo 2021 pero con el regreso también a la presencialidad luego de la pandemia, se conocen cada vez más detalles sobre cómo se implementará el sistema bimodal.

La directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, afirmó que cerca de 4 mil de las 16 mil escuelas de la Provincia podrán iniciar con presencialidad plena, es decir, cuatro horas diarias. Y que en las escuelas restantes (más de 10 mil) se llevará adelante una presencialidad alternada de forma semanal.

Ello dependerá, en gran medida, de las instalaciones de los establecimientos educativos que permitan mantener la distancia que marcan los protocolos.

"El eje rector (de la vuelta a las aulas) es ese metro y medio (de distancia) que puede llevarnos, en muchas escuelas, a la posibilidad de tener clases presenciales cuatro horas por día. Hay otras en las que va a haber presencialidad alternada. Actualizamos los protocolos y la alternancia será una semana en casa y una en la escuela", indicó.

Lo cierto es que la organización de la vuelta no se da de forma homogénea ya que cada establecimiento educativo deberá atender a su realidad.

En Junín, según indicó la jefa Distrital de Educación, Karina Pezzatti, se plantea una vuelta de entre 90 y 120 minutos diarios con modalidad semipresencial, o sea, alternando presencialidad con no presencialidad.

Cabe destacar que el 1 de marzo comenzarán las clases en el nivel Inicial y Primario y el 8 de marzo la Secundaria.

En tanto, mañana comienza la intensificación de saberes para los alumnos que tuvieron mayores dificultades el año pasado o trayectorias discontinuas.

Clases diarias de hasta dos horas

En el marco del Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales, la jefa Distrital de Educación aseguró que se busca una presencialidad plena, pero de manera gradual.

“En el plan se habla de 90 a 120 minutos de clases por día y de la modalidad semipresencial, o sea, alternando presencialidad con no presencialidad”, detalló.

No obstante, aclaró que “la idea es volver a la presencialidad plena, pero de manera gradual”, y refirió que hay muchos factores para tener en cuenta.

Pezzatti aseguró que se tienen en consideración los espacios en las escuelas “pero también las condiciones de esos espacios” y que “depende de la cantidad de alumnos y de docentes con los que cuente para iniciar la escuela”.

En ese sentido, indicó que “hay docentes que están bajo la franja de riesgo y ellos no inician. Hay docentes dispensados, con licencias, por lo tanto, la realidad de las escuelas cambió. Y dentro de la normativa que nos marca el Plan Jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, cada escuela va a ajustarlo a su realidad”.

Pezzatti explicó que “hay escuelas donde los chicos van a poder ir cinco días, porque la cantidad de alumnos lo permite, ya que deben ser pocos alumnos, y porque los materiales de la escuela también lo permiten, los espacios. Hay muchos factores que determinan el dispositivo de un regreso progresivo, pausado, gradual”.

“Aquellas escuelas que tengan todas las condiciones dadas para ir acercándose progresivamente a completar la carga horaria, así se hará. Pero mientras tanto el sistema es bimodal, es decir, se alternarán días de presencialidad con no presencialidad”, resaltó.

Aulas ventiladas

Para el regreso a las aulas, las escuelas deberán cumplir con los protocolos vigentes para la seguridad de alumnos y docente.

Para ello, no solo cuenta la higiene y desinfección de los espacios, para lo cual deben contar estrictamente con elementos de limpieza, sino también apuntar a la ventilación de las aulas de manera constante.

En ese sentido, la ventilación permanente, cruzada y distribuida, lo más abierto posible todo y ayudarse con ventiladores son solo algunos de los consejos que figuran en la "Guía práctica para ventilar manualmente la escuela", elaborada por la Red de Investigadoras e Investigadores de la Salud (RAIIS) de cara al inicio de clases en el contexto de la pandemia por coronavirus.

"El objetivo de esta guía es que se comprenda la importancia de la ventilación y cómo debería ser en un contexto de referencia", señaló una de las redactoras del documento, Natalia Rubinstein, quien es docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigadora del Laboratorio de Mecanismos Moleculares de la Metástasis Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional (iB3-UBA)-Conicet.

Ante la pregunta de cómo ventilar, dicha guía (que puede encontrarse en las redes sociales de RAIIS) establece seis puntos clave. "Mantener la ventilación de forma continua y no solo entre clases, si hay que interrumpir la ventilación hacerlo por pocos minutos y siempre es conveniente abrir lo máximo posible, sobre todo los días con poco viento son algunos de los consejos.

Además, se recomienda una "ventilación cruzada, distribuida y constante", por ejemplo, "abrir ventanas y puertas de paredes opuestas (en caso de que existiera) y, en lugar de abrir mucho una ventana, repartir la misma abertura entre el mayor número de puntos posible (es mucho mejor abrir 10 cm en 8 ventanas que 80 cm en una sola).

El quinto consejo es verificar que los pasillos también estén bien ventilados, "porque esto puede influir mucho en la ventilación de las aulas".

También se menciona que "se puede reforzar la ventilación usando ventiladores de techo o de pared en dirección hacia la ventana (que ayuden a mover el aire hacia afuera)".

"Sabemos que no todas las aulas tienen ventanas y puertas en paredes opuestas, incluso hay aulas con pocas ventanas o ninguna. Aun en estos contextos, cada apertura de puerta y ventana contribuye a ventilar", señaló Rubinstein.

La especialista agregó que "para reducir el riesgo de contagio tanto en proximidad como a distancia (sobre todo en lugares mal ventilados) es clave el uso de barbijo, que este sea de al menos tres capas y esté bien ajustado a la cara, cubriendo mentón, nariz y boca".