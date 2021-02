Concejales de Juntos por el Cambio le respondieron al Frente de Todos de Junín

Tras la manifestación del Frente de Todos de que durante 2020, “Petrecca se guardó $ 300.000.000 de fondos municipales”, concejales de Juntos por el Cambio salieron a responder.

“Lamentablemente es normal y habitual esperar alguna denuncia mediática para la tapa de los diarios del fin de semana por parte del Frente de Todos y justamente sale del único espacio que tiene condenados por corrupción, como lo es el Frente Renovador. Se enojan cuando se les dice que ponen palos en la rueda, pero sólo hacen eso: generan malestar y confusión a los vecinos con el sólo afán de dividir y generar odio”, afirmaron.

“La gran mayoría de los juninenses ponderó en cada elección la administración del contador e intendente Pablo Petrecca. Su eficiente manejo del dinero público hace que Junín hoy cuente con un Relleno Sanitario ejemplo en la Provincia, que los colectivos circulen por las calles de nuestra ciudad, que tengamos un desagüe pluvial para 20.000 vecinos que nunca se puso como prioridad, además de la fuerte inversión en seguridad y educación entre muchas cosas más que podríamos nombrar. Todo esto se consiguió por la excelente, limpia y transparente administración del intendente Pablo Petrecca”, explicaron.

“Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que tiene 43 años de trayectoria, Junín es uno de los municipios mejor considerados en el Informe de Transparencia Fiscal Municipal hasta el 31 de noviembre de 2020. Se encuentra en el octavo puesto, con un 90% de la información fiscal relevada, donde se pondera el nivel de compromiso de las administraciones municipales con la transparencia y la divulgación de sus cuentas a través de la web municipal. Esto no es casualidad, es trabajo constante por los juninenses”, dijeron.

“El país está pasando por un pésimo momento económico. Todas las promesas que hizo el Frente de Todos no se cumplieron. Iban a defender la Salud y en la práctica nos dejaron un desgaste enorme tanto en la Economía como en la Salud. Defraudaron a los jubilados, devaluaron y atacan continuamente al trabajo con más impuestos y aumentos diarios”, subrayaron.

“Pedimos que dejen gestionar al Intendente, que quiere seguir llevando soluciones a los juninenses, como se demostró en estos cinco años. Lamentablemente los opositores, que no parecen juninenses, siguen con la bajeza de atribuir a una sola persona los fallecidos por Covid en Junín. Entonces, ¿a quién hacen cargo del triste casi récord mundial de 50.000 muertos en el país? ¿Al presidente Alberto Fernández?”, concluyeron.