Gustavo Traverso: “Los salarios le van a ganar a la inflación”

¿Cree que tiene que haber PASO?

-Es un debate que tiene que ver por un lado con la efectividad, si sirven o no, y por otro con el contexto de pandemia. Hay que buscar un mecanismo nuevo para dirimir las internas en los territorios y donde no hay competencia no tienen sentido.

-¿Qué piensa de las retenciones?

-Hay sectores de la dirigencia agraria que ganaron con el modelo anterior. Mientras la Argentina se híperendeudaba y se fugaban miles de millones de dólares, mientras se destruía el salario y las jubilaciones, no tenían desconfianza, porque ellos acumulaban ganancias fabulosas por la devaluación. Las retenciones están justificadas porque el país exporta un producto que es de consumo interno, por lo tanto, si no se acoplan los precios internacionales a los nacionales, la suba de los precios genera inflación y una suba de los costos de los alimentos, que es lo que está pasando en este momento. Cuando asumió Alberto Fernández, la soja valía 280 dólares la tonelada y hoy cuesta 510, por lo tanto, han duplicado la rentabilidad. El sector agropecuario tiene que garantizar los alimentos para los argentinos a un precio razonable, eso es lo que estamos discutiendo. El 70% del azúcar en la Argentina la produce un solo ingenio; el 60% de la leche la produce Mastellone, o sea que diez o quince personas manejan el precio de la comida. El único que puede arreglar esta carterización del mercado es el Estado. Por eso, cuando interviene con instrumentos antimonopólicos estos, sectores hacen tronar su descontento y miran con desconfianza.

-¿Preocupa la posibilidad de una segunda ola de Covid-19?

-Cuando uno ve lo que está sucediendo en Europa con la segunda ola, cómo pasaron del relajo del verano al invierno, es preocupante, pero estamos preparados para eso, tenemos suficientes camas de terapia y respiradores y tenemos la vacuna, que no la teníamos el año pasado. Con la vacuna vamos a seguir cortando el eje de transmisión, protegiendo a los más débiles, a los más vulnerables, tratando de bajar la tasa de mortalidad y de contagios. Por eso, con respecto a las clases decimos presencialidad sí, pero la mayor cantidad que la pandemia nos permita, porque tenemos la responsabilidad de gobernar.

-¿Confía en un repunte de la economía?

-El año pasado cayó un diez por ciento la economía, a niveles de 2002. Y el Estado protegió a las pymes y a los que menos tienen, por eso no provocó tanto desastre. Ahora viene el rebote, la industria está creciendo sostenidamente, igual que la construcción, el turismo sufrió el impacto pero hubo fines de semana largos y la gente le perdió el miedo a la pandemia. El salario real no cayó lo que tendría que haber caído si no estuviese el Estado detrás. La inflación sigue alta, pero cada sector va a discutir paritarias libres para que se recupere el salario y se reactive el consumo. Estamos convencidos y vamos a poner al Estado al servicio de que los salarios le ganen a la inflación y tendremos un año muchísimo mejor que el anterior.