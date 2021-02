En Junín, las entidades del agro resaltan el diálogo, pero reclaman previsibilidad

Tras la reunión de la Mesa de Enlace agropecuaria con el Gobierno nacional, dirigentes de entidades locales afirmaron en diálogo con Democracia que el encuentro trajo algo de calma al sector rural, pero se mantiene la desconfianza por políticas erradas, al tiempo que cuestionan la fuerte presión impositiva.

En este sentido, Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, afirmó en diálogo con Democracia: “Siempre el diálogo es positivo, de alguna forma en la reunión se distendió la situación. Había mucho malestar, porque las declaraciones del presidente habían caído muy mal en el sector, porque denotaban un gran desconocimiento o una gran desinformación y generaban preocupación, porque el productor tiene una incidencia mínima en el precio final de los alimentos, no va más allá del 20%. El productor, en todo caso, es tomador de precios. El productor cuando va al mercado a vender una vaca ni sabe el precio, porque entra en un juego de oferta y demanda y de ahí sale el precio”.

Y agregó: “Hay escepticismo porque el Gobierno sigue teniendo actitudes equivocadas con el campo, venimos de la reciente intervención en el mercado del maíz, que fue otro error garrafal, era decirle a la Argentina ‘país poco serio’ ante el mundo. La Argentina necesita producir más y exportar más, que ingresen divisas”.

“La reunión fue tranquilizadora. El campo viene soportando una presión tributaria impresionante, con las mal llamadas retenciones, porque retenciones son los ingresos brutos, las retenciones en realidad son cooptaciones, es una confiscación, un impuesto que existe solo en la Argentina. Sigue habiendo escepticismos, pero el Gobierno, si cambia de actitud, puede ir distendiendo la situación. Venimos de Vicentin, la muy mala ley de los incendios, la intervención en los mercados, el productor no quiere desayunarse bastante seguido con estas noticias que no le hacen bien a nadie. El productor no busca la confrontación, sino estar tranquilo para producir más”, afirmó.

Por su parte, Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Junín, afirmó a este diario que “la reunión fue bien recibida y los dirigentes salieron satisfechos porque el presidente se comprometió a no aumentar los derechos de exportación”.

Y amplió: “En la charla también se informó la incidencia de los cereales y carnes en los precios de la canasta básica de los alimentos. El problema es la inflación, los costos laborales, los costos de logística”.

Panorama sectorial

“El sector está tranquilo, esperando la cosecha que, dada la situación climatológica, va a ser regular. La situación más difícil la atraviesa la ganadería, por falta de pasto”.

Sobre los rindes, afirmó que “la rentabilidad va a ser ajustada. Los insumos están dolarizados y hay una gran incidencia del precio del gasoil, compromisos tomados en créditos de compra de maquinarias, alquileres e impuestos, entre ellos, el impuesto a las ganancias”.