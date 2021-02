Gastón Manes: “La UCR está decidida a liderar la coalición opositora”

El jueves se presentó en Junín la lista 23 que competirá el próximo 21 de marzo en las internas del radicalismo para presidir el Comité UCR en la provincia de Buenos Aires. Dicha lista está encabezada por Maximiliano Abad y Erica Revilla, actual intendenta de General Arenales.

En este contexto, Gastón Manes, al frente de la lista de convencionales nacionales, brindó una conferencia de prensa y consultado por TeleJunín abordó distintas cuestiones sobre la actualidad del radicalismo, las elecciones y la situación del país.

Radicalismo y democracia

Manes consideró que el radicalismo bonaerense está en el buen camino, “no solo lo marcan los números de su performance en cuanto a vínculo con la gente que se transforma en votos y elecciones en distintos distritos, que permite que el Radicalismo hoy cuente en su plantel con una enorme cantidad de intendentes que hace unos años no existían. La fortaleza de la UCR hace que los que alguna vez se fueron hoy vuelvan, porque ven en la UCR un partido firme, sólido y con una decisión inquebrantable de liderar la coalición opositora al Gobierno nacional y provincial y con un elenco de dirigentes de primer nivel que está en condiciones de garantizar ese liderazgo”.

Aseguró que “la elección en el radicalismo pone sobre la mesa el debate de las ideas, la doctrina, de las coaliciones políticas que va a realizar y, obviamente, elige sus hombres mediante el sufragio de los afiliados. El radicalismo sigue siendo un ejemplo de democracia”.

El dirigente consideró que “la elección del 21 es muy importante, Junín es un distrito importante. Yo soy de aquí de muy cerca, de Salto, aunque no sea la misma sección electoral es muy cercano a nosotros y estamos recorriendo y visitando dirigentes y afiliados en toda la Cuarta Sección Electoral. Somos muy optimistas pero tenemos que trabajar duro para que nuestros sueños, nuestros valores y nuestras ideas sean las que lleven el Radicalismo adelante y que no sea usado solamente como una herramienta electoral de espaldas de la gente, el afiliado, la ciudadanía, que es lo que vemos, personajes que quieren usufructuar el radicalismo y no que sea una herramienta genuina de participación política del ciudadano”.

Momento de inflexión

Manes consideró: “Creemos que este es un momento de inflexión, Argentina tiene números que son insoportables para cualquier persona de bien. Es necesario que todos participemos en política. Mi lugar es la UCR, que está en un momento que es clave porque participa de una coalición que está unida, a pesar de los intereses de quienes nos gobiernan, que pretenden desunirla. Por eso, hay que ser muy cuidadoso con quien uno trabaja, porque en política hay muchos intereses y hay gente a la que le interesa justamente desunir a la oposición”.

El radicalismo, como toda coalición política, aseguró, “no necesariamente coincide en todos los puntos con sus socios de la coalición. Sin embargo, la necesidad del país requiere que haya alternancia, una verdadera república, que haya dos grupos políticos fuertes que puedan alternarse en el poder”.

Indicó que en el 2021 el radicalismo “está en un momento con una fortaleza, quizás por el trabajo que viene haciendo en los últimos años de liderar esta oposición, porque tiene todo: ideas, militantes, dirigentes, afiliados y seguidores y tiene mucho para aportar al país”.

En el marco de las elecciones internas, destacó: “Vi con mucha preocupación, honestamente. Hubo un sector que volvió a la UCR y pretende liderarla, pero me parece que el radicalismo no merece ser usado como una herramienta de gente con ambiciones personales que va cambiando de partido dependiendo de qué fortaleza tenga en cada momento ese partido”.

Reconstrucción

Respecto de la pandemia, Manes consideró que se abre un nuevo paradigma.

“Estamos frente a la posibilidad de reconstruir este país con nuevos valores, con nuevas ideas y con una nueva estructura. Una reestructuración del país. Yo creo que el radicalismo es el único partido que tiene todo para ser líder en esa nueva etapa del país y me pareció que era mi obligación aportar mi grano de arena. Por suerte, encontré a todos los dirigentes que están acá, que representan nuestra lista en la Provincia, Maxi Abad principalmente, que es un joven dirigente de la UCR, la persona ideal para liderar en la provincia de Buenos Aires al partido”.