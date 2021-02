Presencialidad combinada con virtualidad para el regreso a las aulas

La creación de un observatorio para el seguimiento y evaluación del retorno a la escuela, el establecimiento de un orden de vacunación contra el coronavirus para los docentes y la determinación de prioridades entre los grupos de estudiantes para la vuelta presencial en aquellos distritos más complicados epidemiológicamente son algunas de las principales conclusiones que arrojó la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) que se realizó el viernes en Olivos.

Se ratificó el retorno a las clases presenciales en todo el país de acuerdo con la situación epidemiológica de cada región y con condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud.

Con la presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta anunció la creación de un observatorio para el seguimiento y evaluación del regreso a clases presenciales, y dijo que “se reafirmó un esquema de presencialidad, no presencialidad y una combinación de ambos para poder cumplir los 180 días de clases”.

“Están dadas las condiciones, con la particularidad de cada región, para tener presencialidad en las escuelas”, aseguró el funcionario tras la reunión integrada por los ministros de Educación de todas las jurisdicciones, dirigentes gremiales y legisladores.

Niveles y prioridades de inicio

En el encuentro, el CFE ratificó que las clases iniciarán en todos los niveles obligatorios y modalidades en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada jurisdicción “bajo cualquiera de las formas de escolarización: presencial, no presencial o combinada”.

Sin embargo, “se planteó la necesidad de priorizar la actividad escolar presencial por sobre otras formas en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, cuando un distrito cuente con la situación sanitaria de distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, informaron oficialmente.

En esa misma línea, se establecieron prioridades entre los grupos de estudiantes para el regreso presencial a las aulas, por ejemplo, la sala de 5 años del nivel inicial y el primero y el último año del nivel Primario y del nivel Secundario en todas sus modalidades y orientaciones.

También estarán primeras en la lista las poblaciones escolares que no hayan podido mantener su continuidad pedagógica en 2020 y alumnos con discapacidad que no forman parte de los grupos de riesgo.

Habrá, además, obligatoriedad de mantener el distanciamiento dentro del aula de un metro y medio y de dos metros en el resto de las actividades educativas, el uso de tapabocas a partir de los 6 años, la ventilación, la limpieza regular y la higiene de las manos”.

Sistema combinado

Se reafirmó un esquema de “presencialidad, no presencialidad y una combinación de ambos” para cumplir los 180 días de clases.

En la asamblea se fijaron pautas sobre la asistencia alternada por turnos, días o semanas, la planificación de contenidos y la reorganización de la currícula. También la priorización en actividades presenciales de materias que no pueden ser desarrolladas plenamente sin presencialidad, la generación de espacios de socialización y el respeto de horarios para las y los docentes.

Por otro lado, el ministro Trotta señaló que el uso de tapabocas será obligatorio para todos los chicos mayores de 6 años, es decir, desde primer grado. Mientras que todos los niños menores de dos años que concurren a jardines maternales quedan exceptuados del uso de tapabocas.

Vacunación

Con la expectativa de la llegada de las vacunas para inmunizar a los docentes en la próxima semana, se brindaron mayores detalles sobre el proceso.

En cuanto al personal docente y no docente, serán dispensados de asistir a los establecimientos de manera presencial quienes formen parte del grupo de riesgo hasta tanto no estén vacunados.

Al respecto, el CFE estableció el orden de vacunación contra el coronavirus para los docentes y se dividió en cinco grupos.

En el primer grupo estarán el personal de dirección y gestión, el de supervisión e inspección, los docentes frente a alumnos y alumnas de nivel Inicial (incluye ciclo maternal), los de primer ciclo del nivel Primario, (1°, 2° y 3° grado) y los de educación especial.

En el segundo, el personal de apoyo a la enseñanza, todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios (maestranza, administración, servicios técnicos, servicios generales, y equivalentes).

En el tercero estarán los docentes frente a alumnos y alumnas de nivel Primario, del segundo ciclo de 4° a 6°/7° grados.

El cuarto grupo estará conformado por los docentes frente a alumnos y alumnas de nivel Secundario, de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional.

Finalmente, en el último grupo estarán los docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.