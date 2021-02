El estacionamiento medido de Junín está entre los más caros del país

Una de las novedades del año 2021 en nuestra ciudad es la reinstauración del estacionamiento medido en la zona céntrica de la ciudad. Después de una salida algo conflictiva de la empresa Pague por Celular, el municipio se hizo cargo del asunto y delegó en el Grupo Junín la operación del nuevo sistema, denominado Es Fácil, para su implementación, cobro y control.

En esta nueva etapa, se estableció un esquema dividido en dos zonas: en la más céntrica se cobra $30 la primera hora, $50 la segunda y $90 a partir de la tercera; y en el segundo anillo cuesta $20 la primera hora, $35 la segunda y $70 de la tercera en adelante.

Esto convierte al estacionamiento medido de Junín en uno de los más costosos del país. Así se desprende de un relevamiento que hizo Democracia sobre las tarifas en cincuenta localidades de diferentes provincias.

Es que por cuatro horas de estacionamiento en el centro comercial de Junín se deben pagar $260, mientras que, por el mismo tiempo, solamente en Bahía Blanca debe abonarse más.

Tres horas de estadía, en tanto, son $170 en el microcentro local, un monto solo superado en Bahía Blanca, Santa Rosa y San Juan.

Algo similar a lo que ocurre con dos horas de aparcamiento: San Juan, Santa Rosa, Bahía Blanca y Bariloche son las únicas jurisdicciones en las que cuesta más que los $80 que se debe pagar en la Zona 1 de Junín.

Y en referencia a lo que sucede en la Región, Junín es la ciudad donde sale más caro el estacionamiento, bastante por encima que los otros distritos de los alrededores, destacando que en varios de ellos ni siquiera existe este sistema.

El sistema en Junín

El nuevo sistema de estacionamiento medido Es Fácil comenzó a funcionar el 1 de febrero. En un principio se iban a tomar las dos primeras semanas como un período “de educación”, para informar sobre el funcionamiento de este esquema, eximiendo el cobro de multas a quienes no paguen por el aparcamiento. Desde la empresa confirmaron que esa transición continuará hasta fin de mes.

En referencia a los costos elevados, desde el municipio se insiste con que el objetivo es desestimular las estadías prolongadas de manera que el estacionamiento sea dinámico. “Queremos que lo use el que va al centro a hacer un trámite, a comprar algo, a tomar un café y que con una hora le alcance”, señalan en Grupo Junín.

Es por eso que tampoco habrá abonos con descuentos, como sucede en otras localidades: ese beneficio solo estará disponible para el segundo vehículo de un frentista residencial (el primer automóvil está exceptuado del pago).

Si bien en el municipio admiten que hay quejas por los valores, también sostienen que “el 50% de los recursos que se generen por el estacionamiento medido van a ir al transporte público, y el otro 50% queda en Junín, porque son todos empleados de la ciudad y, si sobra algo, quedará para una empresa de acá, mientras que antes la plata se la llevaban”.

En la Región

No son muchos los distritos de la Región que tienen estacionamiento medido, y en donde existe, el costo es bastante menor.

En Trenque Lauquen, por ejemplo, hay puntos de ventas y también se puede pagar con una aplicación para celulares, a través del Facebook Messenger o de Telegram. Allí, el costo es de $18 una hora, $38 dos horas, $68 tres horas, $109 cuatro horas, $149 cinco horas o $190 seis horas.

En Chivilcoy el sistema está dividido en dos zonas. En la 1, las primeras dos horas valen $16 pesos y a partir de la tercera se paga $17, mientras que en 2 el costo es de $8 cada hora.

Por su parte, en Chacabuco se paga $15 por cada hora de estacionamiento medido y hay abonos por media jornada o por jornada completa que son más económicos. Lo mismo cuesta en el microcentro de Pergamino ($15 por hora), mientras que en el macrocentro el valor de la hora es de $7,50. Estos valores fueron actualizados cuando se acordó la Ordenanza Fiscal Impositiva que autorizó un incremento del 50%, ya que hasta diciembre se pagaba $10 y $5 por hora en cada zona.

Pehuajó es otra ciudad que cuenta con un sistema de estacionamiento medido que se maneja a través de una app para celulares y el costo por hora en esa localidad es de $10.

Hay que decir que en varias ciudades de la región no existe esta modalidad. Lincoln, Ameghino, Pinto, Villegas son algunas de las que no lo tienen, así como Bragado (se presentaron proyectos, pero todavía no se trataron), Carlos Casares (fue suspendido por la pandemia y no se retomó) y Nueve de Julio (se va a implementar en los próximos días, aunque todavía no se definió a qué costo).

En el país

Bahía Blanca es la ciudad del país donde se cobra más caro el estacionamiento medido. Allí el esquema está dividido en cuatro zonas. La A cuesta $43,43 la primera hora, $59,90 la segunda y $89.85 a partir de la tercera. En las zonas B y D hay que pagar $34,18 la primera, $47,28 la segunda y desde la tercera $70,91. Finalmente, la C tiene un costo menor: $25,25, $35,03 y %52,54.

San Juan, capital de la provincia homónima, también tiene dividido su sistema en tres anillos: en la zona 1 se paga $60 la hora, en la 2 la tarifa es de $45, y en la zona 3, que es la más alejada del microcentro y que se amplió a principios de año, hay que abonar $30 por cada hora.

En Santa Rosa, capital de La Pampa, el Concejo Deliberante determinó a fin del año 2020 que el valor del estacionamiento medido sea de $30 cada media hora, lo que la ubica como una de las ciudades con costos más elevados (igual que la zona 1 de San Juan).

Aun sin llegar a los valores de Junín, la zona A de Rosario es otra de las que se encuentran entre las más caras del país, dado que allí se debe abonar $35 la primera hora, $43,70 la segunda y $52,50 a partir de la tercera. Esos importes descienden a $29, $36,20 y 43,50 en la zona B, y 23, 28,70 y 34,50 en la C.

A mediados de enero en la ciudad de Neuquén se definió un aumento del 33% en el estacionamiento medido y, desde entonces, la primera hora se cobra $34,24, la segunda $41,97 y desde la tercera en adelante, $51,50.

Tandil es otra localidad que cobra su estacionamiento medido segmentado. De esta manera, la primera y segunda horas cuestan $39 cada una, la tercera y cuarta $45, y a partir de la quinta, $52.

El cuadro tarifario de la ciudad de Santa Fe es más específico: los primeros treinta minutos son sin cargo, una hora $15, una hora y media $30, dos horas $52,50, dos horas y media $75, tres horas $105, cuatro horas $165, cinco horas $225 y seis horas $285. También se cobra $80 por noche en la zona de boliches.

En Bariloche, el valor de una hora de estacionamiento es de $45, $90 las dos horas, $135 las tres y $160 las cuatro horas de permanencia. La estadía de doce horas tiene un costo de 550 pesos.

Las ciudades de Córdoba, Godoy Cruz (Mendoza), Trelew (Chubut) y Río Gallegos (Santa Cruz) cobran $40 por cada hora de estacionamiento medido, sin distinción entre la primera, segunda o tercera.

En diciembre de 2020 Mar del Plata aprobó un aumento del 23% en el estacionamiento medido, con lo que la hora pasó a costar $37.



En San Nicolás, el primer día hábil de 2021 se actualizó el cuadro tarifario, con un costo de $27 para la tarjeta de media hora, de $46 para la de una hora, y de $73 para la tarjeta de dos.

La ciudad santafecina de Esperanza y la neuquina de San Martín de Los Andes cobran $35 cada hora de estacionamiento medido. Mientras que en Luján de Cuyo (Mendoza) se debe abonar $25 la primera hora, $31 la segunda, $35 la tercera, $44 la cuarta, $52 la quinta, $62 la sexta, $74 la séptima, y a partir de la octava se paga $335 por la estadía.

En Viedma, los valores son: $20 por una hora de permanencia, $30 la segunda y a partir de la tercera, $40. Y en Comodoro Rivadavia se paga $32 por hora en la zona 1 y $25 en la zona 2.

En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Plata, Carlos Paz, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, General Roca y Puerto Madryn el costo es de $30 por hora. El mismo costo que tiene estacionar en la zona 1 de San Salvador de Jujuy, que, a su vez, tiene un segundo anillo donde el valor por hora es de $20. Algo similar a lo que ocurre en Olavarría, donde se dispuso un pago de $30 para la primera y segunda horas, y $31 a partir de la tercera. Y en Gualeguaychú el importe también es de $30 por hora, pero la mañana completa sale $100.

En Cipolletti, la primera hora de estacionamiento cuesta $20 pesos, la segunda $25 y desde la tercera y siguientes $30. Mientras que en Posadas se estableció un esquema dividido cada treinta minutos: la primera y segunda media hora tienen un valor de $9; la tercera y cuarta ascienden a $12, mientras que, desde el quinto fraccionamiento, el valor se mantiene en $15. En tanto, este año Necochea estableció el valor del estacionamiento medido en $25 la hora.

Las ciudades que cobran $20 por cada hora, sin distinción entre la primera, segunda o tercera son: Rafaela, Concordia, Formosa, Clorinda, San Luis, Villa Mercedes y General Pico.

Resistencia en el microcentro y La Rioja cobran $18 cada hora, Merlo (San Luis) $15, y Concepción del Uruguay $14. En Ushuaia se paga $15 la primera hora y $10 la segunda.

En San Francisco (Córdoba) el valor de la hora es de $12, en el macrocentro de Resistencia de $10,50, en Eldorado y en Río Grande (Tierra del Fuego) es de $10, y en Presidente Roque Sáenz Peña (Chaco) de $8.