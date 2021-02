Erica Revilla: “Venimos a representar al interior de la provincia de Buenos Aires”

El jueves se presentó en Junín la lista 23 encabezada por Maximiliano Abad y Erica Revilla, que competirá en las internas del Comité UCR en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo 21 de marzo.

En el encuentro, Revilla destacó el trabajo que vienen realizando en la Unión Cívica Radical y el recorrido de quienes acompañan la fórmula. “Siempre fue un partido en el que decíamos que nos falta la vocación de poder y la verdad es que hacía mucho tiempo que no había internas. Esto es muy bueno. Y no fuimos nosotros los que vinimos a plantear la interna. Somos militantes de toda la vida, de la Unión Cívica Radical, hace mucho tiempo que trabajamos y estamos orgullosos”.

Aseguró: “En el 2009, cuando fui candidata a concejal fui por la Unión Cívica Radical, pero les puedo asegurar que en el 2015 fuimos muchos más. Hoy somos 32 intendentes, infinidad de legisladores, concejales, consejeras, pero que trabajamos en verdadero equipo”.

“Lo que hicimos fue recorrer un camino para hoy poder decir que empieza el camino de ser los protagonistas, de ser nosotros los transformadores. Y acá estamos, somos todos dirigentes, de diversas edades, experiencias, con territorio, por haber estado siempre acá, porque sabemos que corre por nuestras venas la Unión Cívica Radical”, manifestó.

Sobre la lista, indicó: “Venimos a representar al interior de la provincia de Buenos Aires y queremos estar en el Comité Provincia para defender a cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero representamos al interior. Soy una mujer del interior, que siente, que conoce, que recorre, que escucha conjuntamente con Maxi Abad, que ha logrado cosas muy importantes en beneficio de cada uno de los bonaerenses, de los vecinos de nuestras localidades”.

Asimismo, sostuvo que integrarán el Comité Provincia, “con lo que venimos demostrando, con trabajo, con responsabilidad, coherencia, sencillez, humildad y, por sobre todas las cosas, con la honestidad. El 21 de marzo va a ser un día histórico para la Unión Cívica Radical, le vamos a demostrar a todos los afiliados que tenemos vocación de poder. Porque en el 2021 y 2023 va a haber un candidato a gobernador y un candidato a presidente de la UCR, vamos a trabajar y no con doble discurso”.