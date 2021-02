Uno de los padres podrá pedir licencia laboral cuando los hijos no concurran a clases presenciales

La madre, el padre o la persona responsable a cargo tendrá derecho a licencia laboral para los días que sus hijos no concurran a clases presenciales o tenga reducida la jornada escolar, en el marco del retorno a las aulas con protocolos por la pandemia de coronavirus.

Así lo decidió el Gobierno a través de una resolución que ya fue firmada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días.

“Renovamos la justificación de la inasistencia al trabajo. Ahora vamos a tener diferentes realidades, distintos modos de presencialidad”, confirmó ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en declaraciones radiales.

“El ministro de Educación me dijo que la medida es muy buena y que los colegios van a poner en alguna página el formato de presencialidad”, consideró Moroni.

La medida será de alcance nacional para el sector privado y precisa dos situaciones específicas para el goce de la licencia laboral:

-Los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo respectivo.

-Los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo correspondiente.