Polémica por el estado de las escuelas, a días del regreso de las clases presenciales

A días del inicio de las clases presenciales –el ciclo lectivo comienza el 1 de marzo, pero la recuperación de contenidos se confirmó para el 17 de este mes-, oficialismo y oposición coinciden en que la infraestructura edilicia de más de la mitad de las escuelas en Junín no está en condiciones y se responsabilizan mutuamente por las deficiencias.

En diálogo con Democracia, la titular de Suteba Junín, Francina Sierra, afirmó: “Estamos realizando un relevamiento de los edificios y la realidad es que faltan hacer muchas obras para la presencialidad, hay baños que no están en condiciones, techos que se llueven, escuelas que están en obra”.

Y la dirigente sindical advirtió: “En las escuelas donde no haya condiciones edilicias y no estén garantizadas las condiciones de bioseguridad no comenzarán las clases”.

En este contexto, la gremialista responsabilizó al municipio de Junín por el mal estado de los colegios: “Lo edilicio es responsabilidad del intendente Pablo Petrecca, la infraestructura está municipalizada y las obras no están terminadas. La bioseguridad sí es responsabilidad del Gobierno provincial”.

Y detalló: “En Junín hay unos ochenta edificios escolares. El mantenimiento lo necesita la totalidad de los colegios. Y más del 50 por ciento necesita obras de mediana o gran envergadura”.

“Los docentes tienen que contar con máscaras de acetato, barbijos, tiene que haber termómetros en las escuelas y hoy (por ayer) encontramos que en muchas escuelas no había”, señaló.

“En caso de haber un contagio, se aísla toda la burbuja o sector, pero si el rebrote es muy grande, seguramente volvamos a la virtualidad”, señaló.

Con respecto al plan de vacunación, que apunta a darles la primera dosis en los próximos días a 4500 agentes del Estado, entre docentes, auxiliares y policías, Sierra afirmó que las vacunas estarían llegando entre hoy y la semana que viene.

En la vereda de enfrente, la concejal de Juntos por el Cambio Melina Fiel afirmó a este diario que los edificios escolares pertenecen a la Provincia. “Las escuelas son de la Provincia, consta en todos los documentos. Hay un fondo educativo, que se usa para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), para acompañar a las escuelas, pero las obras son responsabilidad del gobernador Axel Kicillof”.

Y agregó: “A fines de 2019 le informamos a la Provincia que en Junín había cuatro escuelas con riesgo edilicio. Y durante todo 2020 solo hicieron obras en una, en la Escuela 12, pese a que contaron con la ventaja de tener las escuelas cerradas. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada”.

“Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, entre 2015 y 2019, aún con los chicos en las escuelas, se renovó toda la red de gas y de electricidad de las escuelas”.

“En algunas escuelas hubo obras y en otras no. Problemas edilicios hubo y habrá, porque son escuelas viejas y al estar cerradas, cuando las ponés en funcionamiento, aparecen los problemas, es como en una casa”, afirmó a este diario María Inés Sequeira, titular de la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB) de Junín. “Todas tienen problemas de infraestructura en mayor o menor medida”, afirmó.

Desde el Consejo Escolar, Fernando Balbi contradijo a los gremios y aseguró que, en líneas generales, el estado de las escuelas en Junín es bueno. “Solo hacemos reparaciones. Las obras grandes las hacemos por cuenta de la Provincia. Hoy (por ayer) estuvimos arreglando los baños en la escuela de Morse, un baño del Normal y otro en la Secundaria 10. Déficits en las escuelas va a haber siempre, pero no hay una condición que impida el comienzo de las clases”, afirmó.

“Estamos repasando con los gremios el estado de las escuelas. Grandes déficits que impidan el inicio del año escolar no hay. Sí tenemos escuelas con riesgos a futuro. Tenemos algunas escuelas con dificultades en los techos”, admitió.

“Durante todo el año seguimos haciendo control de agua, limpieza de tanques, limpieza de cañerías y cortamos el césped”, afirmó.

“El arreglo de los techos del Comercial es algo que vengo pidiendo desde abril pasado. La Provincia acreditó una parte de los fondos el 30 de diciembre último y la licitación quedó desierta, porque obviamente los montos subieron”, graficó.



Recuperación de contenidos

El gobierno de Axel Kicillof oficializó ayer el Programa Especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de las y los Estudiantes Bonaerenses (Forte), un sistema presencial de recuperación de contenidos para quienes tuvieron inconvenientes durante sus cursadas en primarias y secundarias en la pandemia.

“Se están reorganizando las instituciones para aquellos alumnos que quedaron desvinculados de las actividades o no alcanzaron los contenidos mínimos”, señaló Sierra. “Tenemos entre 2 y 3 alumnos por curso para la recuperación de contenidos, no es demasiado significativo el número, pero igualmente hay que preparar las escuelas. El dictado va a estar a cargo de personal especial, como una continuidad del programa ATR, pero obviamente van a estar en contacto con el docente a cargo del curso”, explicó.

El plan, oficializado a través de una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación publicada en el Boletín Oficial, abarca a “los estudiantes con valoración pedagógica en proceso o discontinua” en 2020. O sea, a aquellos que tuvieron una baja o nula devolución de actividades y a quienes directamente vieron interrumpidas sus trayectorias por la pandemia de coronavirus.

Forte se realizará en los edificios escolares y en otras instituciones complementarias cuando sea necesario. Entre el 17 de febrero y 31 de marzo concurrirán los alumnos de primarios y secundarios que aún no culminan sus estudios, quienes cursarán 12 horas por materias distribuidas en seis semanas. Los más chicos tendrán prácticas del lenguaje y matemática y los de nivel secundario destinarán ese tiempo para “cada área del currículum prioritario”.

En tanto, “los estudiantes del último año del nivel (6º o 7º año, terminalidad educativa)” cursarán durante diez semanas, entre el 17 de febrero al 30 de abril. En este caso, las actividades presenciales “se podrán desarrollar de lunes a sábado de manera de poder desarrollarse en forma complementaria y sin interferir con el desarrollo presencial del ciclo lectivo 2021”. Este grupo tendrá una carga horaria de 20 horas totales “para cada área del currículum prioritario”.

El programa Forte entiende a los ciclos lectivos 2020-2021 como una “unidad pedagógica”. Por eso, “busca fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes con propuestas de enseñanza, continuas e integradas entre los años escolares”.

En el marco del plan, Provincia creó módulos presenciales “para fortalecer a los equipos docentes”. Según adelantaron la semana pasada Kicillof y la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, se volcarán $ 1.450 millones para agregar al sistema educativo 212 mil horas de clases.

