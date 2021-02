Fundación Milagros: Continúa trabajando en su nueva sede

La Fundación Milagros nació en 2014, como una red de ayuda, de la mano de Marina Montaiuti.

Con trabajo permanente y compromiso con los más vulnerables, la ONG busca hoy poder instalarse en su casa, aunque aún hay mucho por hacer.

A través de redes sociales, Marina comunicó que dejaron la sede en la que se encontraban funcionando por cuestiones económicas.

“Cerramos las puertas de nuestra sede de calle Mariano Moreno 194, es imposible seguir pagando alquileres. Tenemos también una deuda que pagaremos como podamos”.

A su vez, indicó: Queríamos comunicarles a todos nuestros socios fundadores y protectores de nuestra obra de respeto y amor y a todos los ángeles de 2 y 4 patas que nos acompañan siempre. Tocamos las puertas de todas las ideologías políticas que existen en nuestra ciudad, aún no tenemos respuestas”.

Luego, indicó: “Vamos a luchar este año por instalarnos en nuestro propio predio”.

“Apuntamos a luchar, sin dejar jamás de ayudar, por nuestro lugar definitivo. Nuestro predio ubicado en Circunvalación y Palacios”.

Al momento cuentan con electricidad pero no con agua: “Debemos alambrar y colocar algo arriba pero no tenemos recursos. Nuestro proyecto es una granja turística ecológica para nuestra bella ciudad”.

Actividades

Además de contar con un refugio para los animales de la calle y del trabajo que llevan adelante colaborando con otras instituciones, en la Fundación siempre se dictaron cursos de oficios y distintos talleres que debieron suspenderse por la pandemia.

Marina cuenta también con la ayuda de su hija Camila, junto con otros voluntarios, con quienes llevaron adelante una olla solidaria que dio de comer a 120 familias, sin dejar de ser un puente entre quienes necesitan y quienes pueden donar y colaborar.

El teléfono para contactarse es 2364221541 y el perfil de Facebook Fundación Milagros Junín.

“Nunca dejemos de recordar que nuestra obra de respeto y amor no tiene inclinación política ni religiosa. Somos un grupo solidario pensando en el bien de la gente, los animales y el medioambiente y seguimos haciendo socios fundadores y protectores”, concluyó Marina.