Presencialidad: el 17 será la primera prueba para el regreso a las aulas

A tres semanas del comienzo de las clases, lo que implica una vuelta a la presencialidad luego de un año lectivo cargado de virtualidad, poco se sabe sobre cómo será implementado el sistema bimodal, que apunta a mantener la seguridad de alumnos y docentes con la implementación de clases mixtas: en el aula y de manera online.

Lo cierto es que hay un plan jurisdiccional que les permite a los establecimientos comenzar a diagramar y organizar el regreso.

Este 17 de febrero podría decirse que será la primera prueba de regreso en la mayoría de los distritos, ya que será el turno para los alumnos que deben reforzar contenidos.

El 1 de marzo está previsto el regreso general para la educación Primaria, aunque muchos docentes aseguran que no hay directivas claras.

Primera prueba

Ayer, los docentes retomaron la actividad luego del receso estival y muchos fueron consultados sobre la posibilidad del regreso a la presencialidad o si, por caso, contaban con licencia o patologías de riesgo.

Lo cierto es que aseguran que no mucho más se sabe sobre la vuelta oficial.

La secretaria de Suteba, Francina Sierra, explicó que el plan jurisdiccional consta de ocho protocolos que establecen cómo es la entrada de los chicos, la permanencia, los recreos, dónde van las mochilas, los ambientes, el tiempo, los elementos de bioseguridad, la documentación que se debe presentar al llegar a la escuela, entre otras cuestiones.

Días atrás el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que "cada distrito puede organizarse según sus características" y recordó que “no podrán volver a clases todos los chicos simutáneamente" a los establecimientos educativos, por lo cual se establecerán "bloques semanales de grupos para garantizar al menos la mitad de los días y el tiempo en la escuela".

En principio, los directores de las escuelas, quienes conocen la realidad de la población de su institución junto con equipos, son quienes ponen en práctica la primera prueba de regreso este 17 de febrero, con aquellos alumnos que requieren reforzar contenidos.

Trabajo institucional

Indicó que “ese plan establece el marco para los protocolos básicos. Luego hay un trabajo que debe hacer cada escuela según ese plan y adaptarlo a su realidad institucional”.

En ese sentido, se refirió a la cantidad de alumnos por aula, de acuerdo con los metros cuadrados que se dispongan, además de las rotaciones de días y horarios.

Del mismo modo, se realiza con los docentes que estarán en la presencialidad y aquellos que están dispensados.

Melina Fiel: “Hay incertidumbre

La concejala de Juntos por el Cambio, Melina Fiel, cuestionó: “Por lo que pude hablar con algunos docentes, nada formal llegó a las escuelas. Los padres tienen incertidumbre sobre si comprar ropa, si comprar útiles, ya que no es menor la canasta escolar, en los privados los uniformes”.

“Tanto para padres como para docentes no hay ninguna bajada de línea ni de la presencialidad ni de la dualidad, cómo se va a llevar adelante”, indicó.

“Entendemos que hay una Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires que debería ya tener planificado el cómo y el cuándo, como lo tiene hecho la Ciudad de Buenos Aires, con Larreta y Acuña. No vemos que Agustina Vila esté planificando y dando certidumbre a padres o docentes hoy. Esta presencialidad está de manera aleatoria nombrándose, pero no hay un cuándo”.

Fiel cuestionó que “hay recitales, la gente se va de vacaciones y las escuelas siguen sin abrir. Y el trabajo docente es valorado, porque la realidad es que trabajaron el doble en la virtualidad, se tuvieron que aggiornar, como todos, a una nueva realidad y muchos de ellos quieren volver. Es su lugar, el estar frente a los alumnos en el aula. Esperamos que el Ministerio de Educación y la Dirección de la Provincia lo tenga planificado y armado para poder llevar adelante un año escolar como todos estamos esperando”.

