Tercera semana consecutiva con baja de contagios de Covid-19 en Junín

La ciudad registró la tercera semana consecutiva con leve baja de contagios de coronavirus, según la información proveída por la secretaría de Salud del municipio de Junín.

De hecho, en la semana del 1 al 7 de febrero se contabilizaron 166 nuevos casos mientras que en la semana del 25 al 31 de enero se registraron 239 casos. En la semana previa –del 18 al 24- se habían registrado 305.

No obstante la leve baja de contagios, preocupa el número de fallecidos, que ya asciende a 192 en total y que 11 de ellos se produjeron solo en la última semana, los primeros días de febrero.

Nueva semana en baja

Según el conteo semanal que realiza Democracia, los contagios experimentaron un importante descenso entre el 18 y el 24 de enero, con 305 contagios -96 menos que la semana previa-, entre el 25 y el 31 de enero, con un total 239 casos contabilizados, lo que significa, 66 menos que la semana previa; y por último, entre el 1 y el 7 de febrero, con 166 contagios, 73 menos que en la anterior.

Se trata así de la tercera semana consecutiva que muestra un descenso en la curva de contagios, de acuerdo a los testeos reportados por el área de Salud.

Cabe recordar que luego de una baja hacia el fin de año, los casos habían escalado en enero. De hecho, el quiebre se había dado en diciembre, entre la semana del 21 al 27, que presentó 147 casos y el salto del 28 de diciembre al 3 de enero, cuando se informaron 328.

Cabe recordar que del 14 al 20, se habían registrado 200 contagios; en la semana del lunes 7 de diciembre al domingo 13 se registraron 164 contagios en total. En la semana previa, del 30 de noviembre al 6 de diciembre, se registraron 223.

A su vez, en la semana del 23 al 29 de noviembre hubo 277 casos; entre el 16 y el 22 de noviembre se contabilizaron 335; entre el lunes 9 y el domingo 15 se contabilizaron 402; entre el lunes 2 y el domingo 8 se confirmaron 422 contagios, mientras que en los siete días previos, del 26 de octubre al domingo 1 de noviembre se habían contabilizado 455.

En los siete días previos, del lunes 19 al domingo 25 de octubre se confirmaron 476; del lunes 12 al domingo 18 se habían confirmado 462 contagios; del 5 al 11 del mismo mes, 374; anteriormente, entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre se registraron 306 nuevos positivos.

Informe diario de casos

La secretaría de Salud informó que ayer se registraron 15 casos de coronavirus por testeos y que hubo un nuevo fallecido: un hombre de 94 años, por lo que el número total de decesos ascendió a 192.

En el día de ayer se analizaron 58 muestras en el laboratorio (4 no residentes). De Junín, 39 resultaron negativas y 15 positivas; y no se sumaron casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 10 mujeres y 5 hombres. De estos, 3 casos corresponden a personal de salud y 12 tienen nexo en estudio.

Actualmente el número de activos asciende a 155 y 6 no residentes. Además, hay 174 casos sospechosos y 4 no residentes, hospitalizados en Junín. Se trata de personas de Vedia, General Arenales, Pergamino y 25 de Mayo.

Hasta el momento hay 381 personas cumpliendo aislamiento preventivo.

En el día de ayer se sumaron 36 sospechosos de los cuales 3 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Asimismo se informó que recibieron el alta 39 personas de Junín y 2 no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad y se consideran recuperadas de Covid.