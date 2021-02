Leve baja de contagios diarios: ayer se registraron 28 en Junín

La Secretaría de Salud del municipio informó que se registraron 28 nuevos contagios por coronavirus en Junín y 2 nuevos fallecimientos.

En el día de ayer se analizaron 94 muestras en el laboratorio (7 no residentes). De Junín, 64 resultaron negativas y 23 positivas. Además, se sumaron 5 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico según el nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 14 mujeres y 14 hombres. De estos, 10 casos son por contacto estrecho y 18 tienen nexo en estudio.

Actualmente, hay 180 casos confirmados de Junín y 7 no residentes (hospitalizados en Junín).

Asimismo, se informó que hay 194 casos sospechosos y 6 no residentes, que corresponden a personas de Salto, Arenales, Pergamino, Lincoln, Ferre y 25 de Mayo.



En el día de ayer se sumaron 66 sospechosos de los cuales 8 son contactos estrechos de pacientes positivos de covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Los nuevos fallecimientos informados corresponden a dos hombres de nuestra ciudad, de 75 y 89 años. El número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende a 191.

A su vez, recibieron el alta 36 personas de Junín y 3 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas.

En este momento, hay 400 personas cumpliendo aislamiento preventivo.