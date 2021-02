Cruces entre ediles por la vuelta a clases

El intendente de Junín, Pablo Petrecca (PRO), promocionó en la red social Twitter la junta de firmas de la Fundación Pensar, ligada a su partido, por la vuelta de las clases presenciales para este año y la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Victoria Muffarotto, le pidió que "deje la política barata".

"Sumá tu firma para que vuelvan las clases presenciales en todo el país http://educacion.fundacionpensar.org.ar/sumatexedu. La educación es una prioridad de todos", escribió en su cuenta el jefe comunal.

Ante esa situación, Muffarotto replicó: "Sr. Intendente, deje de hacer política barata escondida detrás de una Fundación partidaria. Con la educación no se juega. No confunda a la población. La vuelta a clases presenciales ya es una decisión. Ud. preocúpese por garantizar las condiciones necesarias".

"Ud. es el responsable de administrar los fondos que la Provincia manda para garantizar las condiciones en las escuelas y también las sanitarias", continuó.

En ese marco, la concejal del oficialismo Melina Fiel respaldó a Petrecca: “Victoria, tuviste que ir a Pehuajó a ver obras porque en Junín @Kicillofok no hizo nada en un año. Las condiciones necesarias las debe garantizar el Gobernador o por lo menos eso repetían cuando estaba @mariuvidal. Y, por favor, formalmente que los docentes y padres se enteren.

Y su par de bancada, Manuel Llovet, afirmó: "No importa desde qué fundación se emite el mensaje. Lo importante es el mensaje. Ustedes son los responsables de la terrible pérdida por no garantizar una adecuada educación. Un año perdido y parece que pretenden seguir de esa forma".