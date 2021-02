Vuelta a las aulas: reforzarán el trabajo con alumnos que perdieron el vínculo

El regreso a la escuela el próximo mes de marzo –siempre que lo permita la situación epidemiológica- resulta un alivio para grandes y chicos, luego de tantos meses de pandemia, en cuarentena y con clases virtuales.

No obstante ello, la implementación de un sistema bimodal, que alternará presencialidad y virtualidad, vuelve a poner el foco en una problemática que más allá del esfuerzo denodado de muchos docentes no se pudo resolver: la brecha digital que condiciona y quita oportunidades.

Tal vez como una forma de intentar contrarrestarlo, el 17 de febrero, como indicó el gobernador Axel Kicillof, se buscará reforzar el trabajo con los chicos que perdieron el vínculo, de cara a la presencialidad en marzo.

Mientras tanto, desde Educación se trabaja ajustando protocolos para garantizar la seguridad alumnos, docentes y personal no docente.

El regreso

La jefa distrital de Educación, Karina Pezzatti, aseguró a Democracia que “se está trabajando cuidadosamente desde la Dirección General de Cultura y Educación hasta las jefaturas regionales y distritales, con el fin de garantizar primordialmente seguridad en las condiciones de cuidado y salud de todas las comunidades escolares para dar cumplimiento al inicio de las actividades educativas”.

En ese sentido, aseguró que “se realiza un relevamiento constante y sistemático de la situación sanitaria de parte de las autoridades pertinentes para, planificar actividades de regreso a clases”.

Además, desde las jefaturas Regional y Distrital, con equipos de inspectores de distritos se realizó un relevamiento sobre el estado de la infraestructura en edificios escolares, elementos de higiene y protección disponibles, cantidad de auxiliares y docentes en condiciones de presencialidad.

La brecha por saldar

Consultado el director de la EET 1 (ex-Industrial), David Camps, explicó a Democracia que las actividades de presencialidad dispuestas para marzo se harán de acuerdo con el protocolo.

Respecto del regreso “bimodal”, consideró: “Se sabe que va a seguir existiendo una brecha porque no habrá normalidad tal como la hubo antes de marzo del 2020”. No obstante, aseguró que “se priorizará el trabajo con los chicos con poco acceso y se hará tanto en febrero como durante el año”.

Agregó que posiblemente se trabaje en grupos de 10 o 15 alumnos, pero indicó que ello “aún está por definirse”. A su vez, destacó “el esfuerzo de los equipos directivos y docentes” por lo realizado, aunque no desconoce que la situación de falta de conectividad “preocupa, porque hay un porcentaje de alumnos que no estuvieron conectados”.

Pezzatti indicó que “el 17 de febrero comienza el período de intensificación de la enseñanza para aquellos alumnos que deben retomar algunos contenidos del currículum prioritario”.

Más allá de la situación de la conectividad, Pezzatti destacó la vinculación de los alumnos con las propuestas de enseñanza: “Cabe aclarar que vinculación no es sinónimo de conectividad. Vinculación pedagógica va mucho más allá de eso. Si bien la tecnología es uno de los recursos y, por cierto muy importante, la vinculación pedagógica tiene un carácter fuertemente subjetivo y ha quedado demostrado que los docentes han utilizado y de hecho utilizan diversas y múltiples formas para estar cerca de sus alumnos, independientemente de todo aislamiento o distanciamiento que en este caso esta pandemia nos ha presentado”.

De momento, tal como fue anunciado por el Gobierno, el 1 de marzo los chicos volverán a las aulas, no solo a encontrarse con “contenidos” sino especialmente con sus pares y las vivencias propias de la interacción cara a cara en el aula.