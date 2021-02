Danya Tavela: “La UCR va a ser protagonista en Junín”

La candidata a vicepresidenta del Comité Provincia de la UCR por “Protagonismo Radical” y vicerrectora de la Unnoba, Danya Tavela, afirmó en una entrevista con Democracia que en estos comicios internos se define si el partido seguirá siendo un acompañante del Pro en el frente o si será uno de los decisores en la mesa de Juntos por el Cambio.

En el plano local, anticipó que el radicalismo “protagonizará” los próximos eventos electorales en Junín.

-¿Qué se pone en juego en estos comicios internos de la UCR?

-Se pone en juego el rol que va a tener el radicalismo en la mesa de Juntos por el Cambio, si va a seguir siendo un acompañante de las decisiones del Pro o si efectivamente va a ser uno de los decisores de esa mesa. Justamente por eso, con Martín Lousteau y Gustavo Posse decidimos salir a caminar y a conversar con los afiliados, con los dirigentes, porque el radicalismo tiene que volver a ser protagonista y líder de Juntos por el Cambio.

-¿Es posible consensuar con el Pro, que ha demostrado escasa vocación de debate interno?

-Hay dos caminos en un frente para construir: la generosidad y la firmeza de carácter. Cuando la generosidad no es la variable que funciona, tiene que estar la firmeza de carácter. Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad, frente al 41% que lo votó y frente a un sector que vuelve a estar de-sencantado con el Gobierno actual y con la política en general, de dar respuestas, ampliando la mesa, sumando figuras y espacios con la mirada socialdemócrata. Obviamente, tenemos matices, son partidos con historias y tradiciones diferentes. Pero la gente nos pide que estemos juntos y conformemos una alianza electoral y de gobierno, y para eso se necesita equilibrio entre las partes.

-Esta socialdemocracia que usted plantea, ¿puede convivir con los sectores más duros?

-Sí, porque cuando definís en una mesa política de Estado y generás el espacio de debate –que es lo que no hubo en la instancia anterior- para establecer cuáles van a ser los límites, es perfectamente factible la convivencia. Ocurre en otros frentes, en el Frente de Todos conviven espacios de distintas raíces ideológicas, más duros, más blandos, más acuerdistas, y en Juntos por el Cambio también han convivido, pero lo que no ha habido es suficiente espacio para el debate.

-¿Cree que va a haber PASO?

-Hoy la ley está vigente, por lo que, si el Congreso no toma la decisión contraria, va a haber Primarias. Creo que puede haber alguna cuestión vinculada al ajuste de la fecha, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia. Pero creo que tiene que haber PASO, porque le hace bien a la democracia.

-En Junín, ¿podrían presentar una lista propia?

-En la UCR conformamos un espacio de unidad y esa decisión apunta a tener una representación real y fuerte en la mesa de Juntos por el Cambio de Junín. La UCR va a ser protagonista en los próximos eventos electorales en Junín.

-¿Cuál es el rumbo del Gobierno nacional?

-Por la pandemia, ningún gobierno en el mundo tiene muy claro qué es lo que va a hacer. Es justo decirlo, porque estamos ante una situación de absoluta imprevisibilidad. El otro tema es la escasez de fondos y la necesidad de equilibrar las cuentas que tiene hoy el Gobierno, como consecuencia de la pandemia, porque hubo que hacer otro tipo de gasto público, y por los desequilibrios propios que tiene nuestro país. El Gobierno tiene dos grandes problemas, la pandemia, frente a la cual puede hacer poco, pero sí podría comunicar mejor, sin caer en el exitismo ni generar falsas expectativas. También falta un llamado al diálogo a la oposición, porque los problemas en la Argentina requieren de un acuerdo político amplio; no los solucionás solo. No se resuelven mágicamente. No va a haber un acuerdo mágico con alguien que nos va a financiar el gasto público; no va a haber un acuerdo mágico de precios que nos va a frenar la inflación; no va a haber un acuerdo mágico con la industria que nos va a generar puestos de trabajo. Se necesita un poco más de seriedad para abordar todos estos temas.

-Usted que proviene de la educación, ¿qué siente cuando se habla del gobierno de científicos?

-Hasta acá no podría hacer ninguna evaluación. No ha habido políticas, más allá de la administración de la pandemia. Me parece que lo del gobierno de científicos es una chicana a la oposición, para revalorizar ciertas cuestiones que tampoco quedan muy claras cuáles son. Me parece sí que, pensar que un gobierno puede ser de científicos, de CEOs, de sindicalistas o de lo que sea solamente, es pensar de manera muy reducida, justamente el error me parece que es pensar –lo digo para este gobierno, para los anteriores- que de esta tremenda crisis que tiene la Argentina se sale solo, se sale sin diálogo, sectorizando los gobiernos.

-¿Es el tiempo de las mujeres en la política?

-Sí, sin dudas. Por esto que planteo, la necesidad de pensar en espacios más abiertos, con mayor construcción de diálogo, de consenso. Las mujeres tienen otra manera de percibir el conflicto, justamente por haber sido históricamente las principales víctimas y otras formas de canalizarlos y solucionarlos. Es el momento de la mujer en todos los órdenes, porque además hay problemas específicos que hay que trabajar con perspectiva de género, como es el tema del aislamiento y cómo la no educación áulica ha recaído con mayor responsabilidad sobre la mujer. Son cuestiones que hay que atender.