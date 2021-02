Preocupación del campo por una eventual suba de retenciones a las exportaciones

La noticia de que el Gobierno podría aplicar una suba de retenciones no cayó bien en el sector agropecuario, que aguarda mayores definiciones al respecto.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, fue quien aseguró ayer que “no se descarta una suba de retenciones” a las exportaciones de materias primas para frenar la suba en los precios de los alimentos.

No obstante, subrayó que el Gobierno apuesta al diálogo con los productores.

El presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Frederking, la presidenta de la Federación Agraria, Rosana Franco, el productor y exdirigente Alejandro Barbieri y el productor Rodrigo Esponda se refirieron a la posible medida que plantea el Gobierno.

Frederking: “Son argumentos para la tribuna”

Dirigentes y productores se mostraron preocupados por las declaraciones sobre una eventual suba de retenciones a la exportación.

Frederking, titular de la Soxciedad Rural de Junín, aseguró que “los argumentos esgrimidos por Todesca son a todas luces precarios y no se condicen con la realidad”.

En ese sentido, cuestionó: “Decir que subir las retenciones puede implicar que la canasta alimentaria baje o mantener los precios es falaz. Los precios aumentan por la inflación y la puja diaria. Hay gráficos realizados por instituciones de mucho prestigio en los que se demuestra que la materia prima en general en el producto final incide mucho menos que otros eslabones. Entonces, ir contra la materia prima es un argumento que no es cierto”.

Y apuntó: “Acá se trata de buscar subir un impuesto con argumentos para la tribuna, ni más ni menos. Creo que debe primar el diálogo entre todas las cadenas formadoras de precios, buscar acuerdos, consensos, pero hacer las cosas con razonabilidad y criterio”.

A su vez, indicó: “Uno sueña con que concejales, intendentes y el gobernador acompañen al sector. Este no es un impuesto al campo, es un impuesto a Junín, a las ciudades del interior”.

Franco: “Sería muy nocivo”

La dirigente de la filial de Junín de la Federación Agraria aseguró que las retenciones “son nefastas. Se llevan nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Después, el poder central no devuelve nada. Ni caminos ni seguridad”. Franco consideró que “sería muy nocivo aumentar las retenciones. La venta de soja al exterior no influye en la canasta de alimentos. Prácticamente, en Argentina no comemos soja y un 33% a la soja ya es bastante. Esperemos que no las aumenten”.

Ante la consulta respecto del trigo y el maíz, Franco aseguró que no fue claro: “La medida aparentemente es respecto de la soja, aunque es poco claro. Todesca habló en forma general. No dio detalles precisos, si bien en una nota expresó aumentar 2% en soja y 3% en trigo y maíz. Les preocupa la suba de precios internacional tanto de soja como maíz y trigo”.

Sin “lobby profesional”

Alejandro Barbieri, expresidente de la SRJ y productor agropecuario, lamentó que el sector no tenga “lobby profesional” como para hacer frente a estas decisiones, respecto de la posible aplicación de retenciones.

“No me sorprende, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El sector no tiene una incidencia de lobby profesional ni diputados propios en la toma de decisiones en lugares estratégicos de poder, cuando obviamente otros sectores con mucho lobby profesional y una organización distinta logran imponerse”.

El exdirigente de la SRJ cuestionó que “primero, hay un sistema mediático que es soportado y que tergiversa la información de lo que es el sistema agropecuario. Y segundo, hoy, no tiene incidencia en los costos de los alimentos, - es del 10, del 15, del 18, de lo que es el trigo maíz-, cuando hay un costo de impuestos e inflación, que creo están en 4, así que no sería el tema del cereal”.

Por otro lado, argumentó que “si aumentan trigo y maíz, como dicen, volvemos al monocultivo, que va a ser lo más rentable porque lo otro tiene un costo muy alto, volveremos a las recetas anteriores”.

Respecto del argumento esgrimido por el Gobierno de que las retenciones se aplicarían para evitar que el precio final de los alimentos no suba tanto, consideró que “no es entendible y tenemos la experiencia anterior”. Y amplió: “Subieron retenciones y los precios siguieron aumentando. El problema es la inflación que hay y los costos intermedios, los impuestos. El 50% de lo que paga una persona es impuestos. Es el gran problema que tenemos hoy. Es costo, inflación más lo que es impuestos nacionales, provinciales y municipales”.

Destacó que “uno lo ve con preocupación, es una economía cada vez más cerrada, estancada desde el 2011. Hace tres años que viene cayendo y con las mismas recetas. En lo que es macroeconomía esto no ha cambiado mucho desde Cristina, Macri, Fernández”. Además, aseguró que el impacto será “negativo” y que “esto ya lo vivimos”.

El dirigente refirió: “Estuvimos casi sin trigo en su momento; el maíz se dejó de hacer, casi no tenemos para consumo interno. Ya nos pasó, tenemos la historia reciente. Y también tenemos la historia reciente de que cuando Macri saca las retenciones, y después no cumple con su promesa -para trigo y maíz-, sobre todo por el tema de la baja de la soja, después lo recuperaron por ganancias e ingresos brutos de la Provincia y generando mayores cantidades de inversión, de trabajo”.

Sobre posibles resoluciones que pueda tomar el sector al respecto, consideró: “Creo que habrá alguna medida, pero creo que hay que cambiar la estrategia, porque no es algo que dé resultado salvo cuando estalla algo muy grande, pero no es la solución. Lo problemas hay que atacarlos desde antes para que no lleguen a esta situación”.

Esponda: “No es novedad lo que intentan hacer”

Rodrigo Esponda fue tajante: “No saben cómo contener la inflación, no tienen un plan económico y buscan responsabilizar en terceros lo que ellos no saben hacer. Es obvio que un aumento en las retenciones no va a generar que bajen los precios, lo que va a hacer es generar más recaudación".

Coincidió en que "no es ninguna novedad lo que intentan hacer. Ahora, si realmente lo que les preocupa son los precios y bajar la inflación, hay otros caminos como la baja del IVA, de ingresos brutos, tienen otros impuestos que castigan al consumidor en su capacidad de compra y no lo están haciendo".

"Lo único que están haciendo es buscar responsabilidades en otro y recaudar más para seguir aplicando estas políticas que vienen fracasando, porque los precios siguen subiendo, la pobreza sigue aumentando y la gente está con mayores necesidades insatisfechas por parte de un Gobierno que -teóricamente- venía a llenarles la heladera y a poner al país de pie".