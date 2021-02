Polémica en el Concejo por presuntas irregularidades de un proveedor

El Concejo Deliberante de Junín sesionó ayer y entre los despachos de comisión aprobados por unanimidad figuran los convenios firmados con motivo de poner en marcha la nueva terminal de ómnibus. Sin embargo, la sesión tomó temperatura durante el tratamiento de uno de los tramos de la licitación del Servicio Alimentario Escolar (SAE), a partir de la denuncia del bloque del Frente de Todos sobre presuntas irregularidades con un proveedor en la provisión de alimentos.



En esta línea, el concejal Maximiliano Berestein afirmó a Democracia: “Hay un reconocimiento de la exsecretaria de Desarrollo Social, Marisa Ferrari, en el cual dice que uno de los proveedores presentó irregularidades en la prestación del servicio, que entregaba mercadería rota, menos mercadería, que es lo que nosotros estuvimos denunciando durante todo el año. El municipio debería dar una explicación, porque además a ese proveedor no se lo castigó, por el contrario, volvía a ganar una licitación para prestar servicio en 2021. Los vecinos no tienen por qué recibir alimentos rotos o cambiados o menos alimentos”.

En la vereda de enfrente, la edil de Juntos por el Cambio Melina Fiel retrucó: “El expediente está correcto. Desde la oposición quisieron instalar que uno de los proveedores tenía irregularidades y que no hay control, pero la verdad es que junto con los concejales y al senador Juan Fiorini recorrimos cada escuela y hablamos con directores, docentes, auxiliares, para saber cómo llegaban los bolsones, y siempre los bolsones mantuvieron entre doce y catorce productos. Cuando un producto, por el desabastecimiento que hubo durante la pandemia, no se conseguía, se sustituía por otro del mismo valor, aprobado por el equipo del Observatorio Nutricional.

Y agregó: “En cuanto a los proveedores, Tux tiene una sola zona y Pialema tiene dos, justamente porque en el mismo expediente –el problema es que no saben leer los expedientes me parece- Tux tiene bajo puntaje porque presentó algunas complicaciones a la hora de entregar. Después querer hablar del SAE es ilusorio porque si algo hizo la gestión de María Eugenia Vidal, junto con el municipio, es un servicio excelente y sobraban alimentos como nunca antes en las escuelas. No hay una sola denuncia de una directora sobre un bolsón de alimentos. La logística de 9 mil bolsones se puede complicar, pero detrás de cada bolsón hay una familia y eso llegó correctamente”.

Terminal de ómnibus

“Se ratificaron los convenios con Transporte y Vialidad, reivindicamos la figura de Mario Meoni y la posibilidad de que, a partir del aporte del Gobierno nacional, se pueda terminar esta obra que es una deuda y que estuvo abandonada durante los últimos tres años, que estuvo presupuestada por el intendente y nunca fue ejecutada”, afirmó Berestein.

Vale recordar que el 15 de enero el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el intendente de Junín, Pablo Petrecca, firmaron un convenio por más de $119 millones para la culminación de obras en este nuevo espacio. También, se suscribió un acuerdo por 90 millones con Vialidad para construir los accesos y los egresos al predio.



Despachos aprobados

Entre los despachos de comisión, se aprobó la solicitud de licencia anual del intendente Pablo Petrecca, del 8 al 13 de febrero.

Asimismo, el convenio con modificaciones del escalafón Obras Sanitarias Municipales, la aprobación del contrato de comodato con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Se prorrogó la Ordenanza Nº 5334/07 de Emergencia Funeraria y el derecho de uso de predio, ubicado en Parque Natural Laguna de Gómez, a favor de la Policía de la provincia de Buenos Aires. También la concesión y la explotación de local interno Nº 3, Kiosco de la Terminal de Ómnibus, Licitación Pública Nº 14/18.

Y se autorizó la firma de convenio con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial y aprobaron convenios con la Universidad Nacional de San Martín.

Derogaron la Ordenanza Nº 6210/12, habrá modificaciones respecto a los indicadores urbanísticos y modificaron la Ordenanza Impositiva Nº 7800.

Además, se aprobó la Licitación Privada Nº 1 para la provisión de muebles de oficina para Edificio Centro de Monitoreo y la Licitación Pública Nº 8, para la provisión del módulo unificado del Servicio Alimentario Escolar, en zonas 1-2-3.