El Fondo de Financiamiento Educativo, para las escuelas

Cuando vemos al intendente llevando a sus consejeros escolares a anunciar refacciones en el teatro municipal La Ranchería y buscando involucrar a las escuelas por el uso que le dan para "actos y muestras" deducimos fácilmente que se propone algo inaceptable: el desvío del Fondo Financiamiento Educativo.

Como todos sabemos, el municipio recibe periódicamente del Gobierno provincial una suculenta suma de dinero que está destinada por ley a nuestras escuelas, a la educación. Este tipo de maniobras de echar mano a fondos afectados para resolver demandas de otra índole nos parecen más que inoportunas, sobre todo en este punto álgido en el que tenemos muchas necesidades de cara al comienzo del ciclo lectivo 2021.

Acondicionar aulas, espacios comunes y sanitarios. Garantizar la ventilación de los edificios. Verificar el correcto estado de las instalaciones eléctricas y de gas. Proveer artículos para la correcta limpieza y desinfectar los edificios. Asegurar la conectividad de los alumnos en la escuela y en sus hogares. Estos son solo algunos de los principales desafíos de la nueva normalidad para garantizar que este año tengamos las tan solicitadas clases presenciales en entornos seguros para nuestros alumnos y trabajadores de la educación.

Así lo propusimos formalmente a través de un proyecto de infraestructura en mayo del 2020, mientras los edificios estaban vacíos y el dinero en cuentas bancarias. Hemos perdido tiempo valioso, pero no podemos darnos el lujo también de perder los fondos.

Seguramente el teatro y otras dependencias municipales necesitan mantenimiento, pero para eso el municipio cuenta con recursos propios, recientemente incrementados con un desmedido aumento de las tasas. No queremos que se use el dinero de los niños porque lo necesitamos en las escuelas y porque -además- constituye un precedente peligroso que desnaturaliza el propósito original del Fondo Educativo.

Facundo Sospicio. Consejero Escolar de Junín