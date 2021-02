El horario para los locales gastronómicos se extiende hasta las 2 de la mañana

Luego de algunas semanas con baja de contagios, el gobernador Axel Kicilloff anunció que se extiende hasta las dos de la mañana el horario nocturno en toda la Provincia.

La nueva disposición se anunció en una conferencia de prensa realizada en Gobernación, luego de mantener una reunión virtual con los 135 intendentes bonaerenses.

“Vamos a extender el horario nocturno de 1 a 2 de la mañana”, dijo Kicillof, aunque advirtió que la flexibilización estará en observación y se mantendrá en tanto y en cuanto la situación no desmejore.

Víctor Casella, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, aseguró que “es una buena noticia para el sector. Es una hora más que viene bien”.

Reconoció que los gastronómicos de a poco comienzan a ver un repunte, tras meses difíciles.

“Hay mucha gente en Junín, muchos que no se fueron de vacaciones y algunos que vienen a la ciudad, así que se está trabajando”.

No obstante, aseguró que “fueron muchos meses malos, cerrados, así que se necesita tiempo para reponerse. Esperemos que febrero sea bueno también”.

Reunión con el área de Seguridad

Funcionarios del área de Seguridad del Gobierno de Junín mantuvieron un encuentro con representantes de la Cámara Hotelera Gastronómica para dialogar sobre el plan de seguridad local que fue solicitado por el Gobierno provincial.

Andrés Rosa, secretario de Seguridad, sostuvo: "Tenemos el desafío como Gobierno de Junín de diseñar un plan local de seguridad y el intendente Pablo Petrecca nos ha instruido a que este plan, que podría haber sido escrito por el Ejecutivo, sea consensuado y articulado con las diferentes instituciones de la ciudad. En este caso, la reunión es con la Cámara Hotelera y Gastronómica para poder avanzar en dicho plan”.

Luego, dijo: También queremos agradecer a Juan (Casella) por todo el trabajo realizado en pandemia; fue algo fundamental y como Gobierno lo queremos dejar en claro".

Además, agregó: "En estos momentos, estamos explicando cuáles son las características de este plan, las dimensiones, la logística, lo económico y cómo se irá aplicando".

Por su parte, Casella expresó: "Es muy importante la seguridad para nosotros, ya que nuestros negocios están abiertos hasta tarde y muchas veces se quedan solos porque no hay movimientos en la ciudad. El hecho de que podamos charlar y comentar nuestra problemática es fundamental. Agradecemos al municipio por tenernos siempre en cuenta y más en este tipo de encuentros".

Para finalizar, explicó: "Tenemos un muy buen diálogo con el Gobierno de Junín que se intensificó a principios de la pandemia cuando surgieron varios problemas, pero los pudimos solucionar a través del diálogo y el trabajo en conjunto. Tenemos la oportunidad de poder manifestar la problemática de nuestros asociados y por eso son importantes este tipo de reuniones".