Coronavirus: ayer se informaron tres nuevos fallecimientos en Junín

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín informó que ayer se registraron tres fallecimientos por coronavirus en la ciudad y hubo 34 nuevos contagios a causa del virus.

Los fallecidos son dos personas de nuestra ciudad, una mujer de 90 años y un hombre de 55, y un hombre de 83 años no residente que se encontraba internado en Junín.

En el día de ayer se analizaron 76 muestras en el laboratorio (11 no residentes). De Junín, 45 resultaron negativas y 20 positivas. Además, se sumaron 14 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 22 mujeres y 12 hombres. De estos, 15 casos son por contacto estrecho y 19 tienen nexo en estudio.

A su vez, se informó que hay 191 casos activos en Junín y 6 no residentes. El número de sospechosos asciende a 219 y 6 no residentes. Estos últimos corresponden a personas de Baigorrita, Gral. Villegas, Pergamino, CABA, Lincoln y Parera.

Además, ayer se sumaron 117 sospechosos, de los cuales 11 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo con los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos. Se informó también que recibieron el alta 56 personas de Junín y 3 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas.

Cabe destacar que el número de personas aisladas de manera preventiva es de 432. A la fecha, 6618 personas ya se recuperaron y 183 fallecieron por Covid-19.

Cifras en Junín

Aislados preventivos: 432

Casos sospechosos: 219

Casos sospechosos no residentes: 6

Casos confirmados: 191

Casos confirmados no residentes: 6

Casos recuperados: 6618

Casos recuperados no residentes: 292

Casos descartados: 7356

Casos fallecidos:183

Cumplieron aislamiento preventivo: 6554

