Azil: “No lo hacemos desde un lugar partidario, sino solidario”

El secretario general de ATSA Filial Junín, Héctor Azil, afirmó ayer en diálogo con Democracia que las críticas al plan de vacunación oficial obedecen a que “son coherentes con su partido político, los más extremos apuntan al fracaso del plan de vacunación y los demás se hacen los distraídos y no se comprometieron con las campañas de vacunación”.

Y el dirigente sindical agregó: “Desde el movimiento obrero y el sindicato nuestro en particular, estamos promoviendo la vacunación desde un principio y facilitando que la gente se inscriba y sepa cómo hacerlo. Con respecto a la CGT, fue un pedido específico de Carlos Quintana, que es el secretario general de la CGT Provincia, para poner a disposición la casa de los trabajadores para un vacunatorio, y es para vacunar a los trabajadores, así que nadie tiene que sentirse ofendido. Independientemente de los pensamientos individuales de cada dirigente, la CGT es un espacio común a todos los trabajadores. No lo hacemos desde un lugar partidario, sino solidario, porque entendemos que la vacuna es el principio del fin de la pandemia. Necesitamos y promovemos que la mayor cantidad de argentinos se vacune”.