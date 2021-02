“Me parece perfecto”, opinó Petrecca sobre las aspiraciones de la Coalición Cívica

Tras las recientes declaraciones del referente de la Coalición Cívica de Junín, Rodrigo Esponda, que afirmó a este diario que el espacio que a nivel nacional conduce Elisa Carrió trabajará en Junín “para conformar una lista propia” de candidatos, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó en diálogo con Democracia que, “si no se alcanza un acuerdo, las PASO son una herramienta válida” para dirimir las diferencias dentro de la alianza Juntos por el Cambio.

Somos un frente que está conformado por distintos partidos políticos, cada uno desde su lugar quiere tratar de sumar, señaló Petrecca.

-La Coalición Cívica de Junín adelantó recientemente su vocación de presentar una lista propia en las Primarias, ¿qué opina?

-Me parece perfecto. Somos un frente que está conformado por distintos partidos políticos, cada uno desde su lugar quiere tratar de sumar. En el caso del PRO, queremos sumar y que el partido crezca, para que crezca Juntos por el Cambio. Bienvenido que la Coalición Cívica y la UCR crezcan, porque eso también va a hacer crecer Juntos por el Cambio y crecemos todos. Hasta ahora, desde que me ha tocado a mí este proceso, en 2015, 2017 y 2019 hemos llegado a acuerdos y hemos podido consensuar listas de unidad. Si este año es atípico y no se llega a un acuerdo, las PASO son una herramienta válida. Si los espacios políticos que conforman un frente, ya sea Juntos por el Cambio, o el Frente de Todos, que lo conforman varios partidos, no llegan a una lista de unidad, bienvenidas las PASO, para dirimir en una elección interna lo que a lo mejor no se pudo consensua. Es una herramienta legal y lo veo bien.

El debate por las PASO

“Las PASO no tienen sentido cuando hay listas únicas. Sí cuestiono la utilización de las PASO en función de las conveniencias de un espacio gobernante, en este caso, el Frente de Todos”, disparó el jefe comunal juninense.

Y agregó: “Queremos discutir la eliminación de las PASO, pero en el contexto de una reforma integral, como se ha avanzado con las reelecciones indefinidas, con la eliminación de las jubilaciones de privilegio, queremos discutir otras cuestiones que hagan a la mejora del sistema electoral, como la boleta única”.

“Bienvenida la discusión de la eliminación de las PASO, pero tiene que hacerse de manera integral, cumpliendo varias cuestiones, no solo en función de la conveniencia del gobierno de turno”, reiteró.

“Lilitos”, envalentonados

Impulsados por la decisión de su líder política, Elisa Carrió, de disputar el poder en la provincia de Buenos Aires –dentro de Juntos por el Cambio- y acrecentar las estructuras partidarias en el interior, la Coalición Cívica (CC) de Junín se prepara para participar de los comicios legislativos de este año con una lista propia.

En diálogo con Democracia, el dirigente de la CC y productor agropecuario Rodrigo Esponda afirmó que “es una cuestión que se viene debatiendo desde hace varios años en el partido, para ampliar los cimientos y que los ideales de Carrió se puedan ejecutar en la práctica, por ejemplo, no usar a los pobres o sostener los valores republicanos. Por eso es necesario comenzar a trabajar para gobernar”.

“El equipo está preparado independientemente de los nombres. Tenemos que dejar de ser los fiscales para ser los ejecutivos; si queremos trasladar los principios tenemos que gobernar, porque eso se hace desde el poder”, afirmó.

Y agregó: “Estamos en un momento en el cual desde Juntos por el Cambio se habla de ampliar la base electoral, entonces tenemos que dejar de ser un menú fijo, para ser un menú a la carta, con diferentes opciones para el electorado”.

“Terminar con la lapicera”

“Queremos las PASO y para ampliar la base electoral le tenemos que dar la posibilidad a la gente de elegir. Hay que terminar con la lapicera de unos pocos”, subrayó. Y añadió que esto no implica irse de la alianza Juntos por el Cambio. “Con las PASO movilizás a las bases, a la gente, generás más participación para la democracia. Ya demostramos madurez política cuando después de la derrota de 2019 seguimos unidos”, señaló.

“Voy a trabajar para que haya una lista de la Coalición Cívica en esta elección”, remarcó.

Y añadió: “Si querés crecer como partido, tenés que tomar estas decisiones. Hay gente que les tiene miedo a las internas; por supuesto que hay diferencias, como en todos lados, pero estamos sólidos como frente y Juntos por el Cambio llegó para quedarse”.

“Mi mayor aspiración es que dejemos de hablar de quién y que el para qué este claro. Si tenemos eso es porque tenemos un equipo y no tendría problema en liderarlo”, cerró.