Con subas de hasta un 50%, la canasta escolar ahora también suma la tecnología

El regreso a las clases presenciales, pensado para marzo, vuelve a poner el foco en la canasta escolar, que llega con subas que van de un 35% a un 45% pero que, además, a raíz de la implementación de un sistema bimodal que mantiene las clases virtuales, obliga a pensar también en la tecnología.

Si bien la conectividad –o la falta de esta- fue un tema central durante todo el 2020, la canasta escolar de este año suma nuevas herramientas para que los alumnos puedan llevar adelante el ciclo lectivo. Podría hablarse de nuevas “necesidades” pero especialmente de nuevos “derechos” para que los chicos puedan aprender, aunque la urgencia no permita, de momento, un análisis más profundo respecto de cómo garantizar esos elementos, incluso también para los docentes.

Lo cierto es que en ese mientras tanto los padres deberán afrontar la compra de útiles escolares básicos, como lápices, hojas, carpetas, además de mochilas y guardapolvos o uniformes. Y rever lo que sea pueda dentro de las herramientas tecnológicas disponibles en casa.





Entre un 30 y un 45%

La canasta escolar muestra aumentos de hasta un 48% interanual, por encima de la inflación del año pasado, que fue del 36,18%.

Los útiles escolares, según consultas realizadas a las librerías Rucci y Bisio de nuestra ciudad, llegan con subas que varían entre el 30, el 35, y el 45%, según los artículos.

Raúl Parejas, de librería Rucci, aseguró que “el aumento es una realidad pero no fue de golpe, se viene dando como se da todos los años”.

En esta oportunidad, aseguró, “se agrava la situación por lo que todos conocemos y es que el trabajo a todo nivel bajó mucho. Los comercios y los asalariados se vieron perjudicados”.

Por su parte, Hernán Bisio coincidió en que se ven aumentos pero con variaciones según el artículo.

Así, hoy un lápiz negro parte desde los $20 pesos, una goma de borrar desde los $20, un cuaderno de 24 hojas, de primera marca, desde $90, un block de hojas rayadas de 48 desde $150 y lápices de colores desde $180 (línea económica).

Según un informe de la consultora Focus Market, la canasta escolar pasó de $2282 en 2020 a $3399 en este nuevo año.

El cálculo incluye cuatro cuadernos, un block de hojas de dibujo blancas y otro de colores, dos bolsitas de papel glasé, un set de doce acuarelas, un pincel, doce crayones, dos lápices negros, una caja de lápices largos de 12 colores, diez marcadores, dos gomas, un sacapuntas, una tijera, un set de 10 plastilinas, una regla flexible y una voligoma de 30 gramos.

Los valores aumentan al incluirse el guardapolvo y una mochila.

De acuerdo con los cálculos de la consultora, el monto parte desde $5099, alrededor de un 46% más caro respecto de 2020.



Canasta con tecnología

El impacto de las clases virtuales puso en jaque a muchas familias, que debieron resolver una situación impensada: que los chicos, desde casa, pudieran acceder a una computadora con internet para llevar adelante el ciclo lectivo y mantenerse al día con las actividades escolares.

Sin dudas, a la canasta se suman nuevos costos, muchas veces complicados de acceder, como son los insumos tecnológicos-también puede ser un teléfono móvil-, o una conexión a internet.

Luis Damiano, de New Soft, en diálogo con Democracia, refirió que el año pasado “hubo más movimiento ya que la gente puso en orden las computadoras en casa”, a raíz de las clases virtuales o incluso el trabajo.

“Se apuntó a la conectividad también, a poner repetidores”, para mejorar la señal de internet.

Con la medida del aislamiento, las familias buscaron acomodarse de la mejor manera: “Fue un poco de golpe pero la gente averiguó incluso por máquinas usadas, algo que no es común. Pero necesitaba salir del paso y trató de equiparse como pudo”.

Los insumos no dejan de ser elementos necesarios para tener en cuenta. Un teclado puede rondar los $1000 pesos, un mouse, los $600 y una memoria de 4GB se consigue desde $3500.

Asimismo, Damiano indicó que una PC de base puede costar entre 35 mil y 40 mil pesos, sin monitor.

