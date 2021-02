“No se puede justificar ningún hecho de violencia”, dijo el doctor Mauricio Rubiano

El doctor Mauricio Rubiano, presidente de la Asociación de Anestesiología y Dolor del Oeste Bonaerense (AADOB), manifestó que no podía justificarse ningún hecho de violencia ante el hecho ocurrido hace una semana en el Hospital Interzonal General de Agudos, cuando se pelearon dos profesionales de la salud y uno de ellos resultó seriamente herido.

Cuestionó las declaraciones de las autoridades del Hospital y de colegas del médico residente, que se refirieron a actos de xenofobia por parte del anestesista, y opinó que se debía dejar actuar a la Justicia en este caso, que tuvo repercusión en los medios periodísticos nacionales y en las redes sociales.

Sobre el estado de salud del anestesista agredido, dijo que el doctor Rosas está bien en su casa, recuperándose puesto que todavía está débil y dolorido debido a la intervención quirúrgica y a la pérdida de sangre que tuvo.

En cuanto al análisis posterior a los hechos, el doctor Rubiano prefirió no hablar de lo ocurrido en sí, para no interferir en la actuación de la Justicia, que dirimirá esta situación en lo civil y en lo penal, y de las autoridades del Hospital, en el punto de vista administrativo.

“Este episodio ocurrido en el ámbito del Hospital, durante una guardia, ocurrió después de una cirugía. Había concluido el acto quirúrgico, no se puso en riesgo la salud del paciente, sino que fue en el Office de Anestesia. El doctor Rosas tuvo fracturas costales y lesión del bazo, que ocasionó una pérdida de volemia mayor al 50 por ciento, es decir, una pérdida sanguínea muy importante que lo descompensó y que puso en riesgo su vida. Requirió una intervención de urgencia y por suerte el cuadro se agravó en presencia de colegas. Obviamente, en este punto quiero agradecer al doctor Bondono y al doctor Guillermo Sánchez, cirujanos que atendieron y realizaron la intervención quirúrgica junto con los doctores Carpinella y Atías, anestesiólogos, que lograron que hoy no estuviéramos hablando de una tragedia”, dijo, al referirse a las graves lesiones que sufrió el anestesista en el hecho.

Al preguntársele qué pensaba sobre lo que había pasado posteriormente al hecho, con repercusiones en medios nacionales, con una disputa y discusión sobre la situación en sí, el doctor Rubiano dijo que ese es el segundo hecho preocupante.

“El primer hecho que me causó preocupación fue la generación de violencia dentro de un ámbito laboral y el segundo hecho es que se vio un no rechazo contundente a la violencia”, afirmó.

Para el doctor Rubiano a la violencia se la debe rechazar en todas sus formas, físicas, psíquicas, de género, sexual, sin peros. “No podemos poner un pero en un acto de violencia. Si le ponemos un pero estamos invalidando todo lo que se dijo anteriormente y estamos dando pie a decir que determinadas cosas justificarían la violencia”, advirtió.

“Se habló de que quizá hubo algún hecho verbal de xenofobia, pero no se pueden convalidar los supuestos. La Justicia tiene que determinar cuál fue la situación que pasó y me parece que nosotros, en mi caso, y los otros dirigentes que han salido a comunicar en los medios, inclusive directivos de la institución de Salud que informaron que no avalaban los hechos de violencia pero que había que contextualizarlo, es un suceso muy grave porque se está casi avalando el hecho de violencia. Me parece que toda la comunidad médica debería rechazar la violencia, todo tipo de violencia, si no estamos en una escalera descendente en nuestra sociedad y nuestra comunidad, avalando violencia y es un escalón más hacia la decadencia”, afirmó.

Contención

Rubiano opinó que las autoridades del Hospital tienen que acercarse a los dos que estuvieron en esa situación (que derivó en la intervención judicial) para darles “la contención necesaria”.

“Yo no sé si se han acercado a ver al médico residente de Cirugía, pero sí sé que no se han acercado al médico anestesiólogo. Estos son hechos que sí realmente me preocupan, los dos son trabajadores de la institución y los dos estaban de guardia”, acotó.

Respecto al apoyo recibido por parte de colegas hacia el médico residente en un escrito publicado en las redes, el directivo dijo que no veía quién se hacía responsable de esto. “Dan el apoyo al residente y condenan la violencia, lo cual es paradógico. Todos debemos condenar la violencia y esperar que la Justicia actúe y los apoyos darlos internamente, estando con la familia de cada uno o con los médicos involucrados en este caso y no hacer de esto ‘un river-boca’”, dijo.

Suspendidos

En cuanto a la situación actual del doctor Rosas respecto de su trabajo en el Hospital, el doctor Rubiano dijo que el lunes “todos los anestesiólogos” presentaron un escrito por mesa de entrada del Hospital para que las autoridades informaran cuál es la condición de los dos involucrados en esta situación. “Hasta ahora no tuvimos respuesta”, apuntó.

Sobre cómo seguiría esta cuestión, el entrevistado dijo que le gustaría “que frenara la escalada de violencia en los medios”, que a estas cuestiones no se las podía transformar “en blanco o negro”, pero que pensaba que seguramente iba a mediar un sumario y suspensiones hasta tanto la Justicia determine.

“Me gustaría que nunca más ocurra esto ni que después se ejerza una violencia en las redes sociales en forma inusitada. Tanto la violencia que puede ocurrir en los medios o la violencia verbal después desencadena en más violencia. Estamos en una sociedad que está viviendo día a día eventos de violencia y no queremos que se justifique ningún acto de violencia, que no haya peros”, propuso.