Continúan los cruces por la acusación de uso político de la vacunación en Junín

Luego de versiones cruzadas a través de redes sociales respecto de la implementación de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la ciudad, continúan las repercusiones tras las declaraciones del intendente Pablo Petrecca y la respuesta del director del Hospital Interzonal, Sebastián Meneses.

Desde Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado y también se sumó el partido Justicialista.

En Twitter, Petrecca había manifestado el pasado viernes: “Lamento que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires priorice las unidades básicas y los partidos políticos por encima de los centros de atención primaria de la salud en el plan de vacunación contra el COVID-19. Otra vez el uso político por encima de la institucionalidad”.

Meneses cruzó a Petrecca: “Lo lamenta quien desde el primer momento se expresó en contra de la cuarentena, quien criticó la eficacia de la vacuna y a quien siempre le importó más el dinero que la salud de los juninenses”, entre otras declaraciones.

En una entrevista con Democracia, publicada ayer, el intendente reforzó sus declaraciones, respecto de que “se está dando un uso político partidario cuando hay instituciones del Estado que están preparadas”.

“El plan de vacunación lo está llevando adelante la Provincia, respetamos la forma, pero no la compartimos, sobre todo cuando tenemos en Junín el Hospital, 25 CAPS. Además, no hay un plan de vacunación en los pueblos, los han dejado afuera”, señaló.

“No hay que confundir el rol del Estado y sus instituciones y los partidos políticos o la militancia. Lamentablemente, se está llevando a cabo la campaña de vacunación dejando de lado la parte institucional, izando una bandera partidaria", subrayó.

Un comunicado “irresponsable, vulgar y mentiroso”

Ayer, Juntos por el Cambio tildó de “irresponsable, vulgar y mentiroso”, el comunicado “vertido por el Director del HIGA Junín, Dr. Sebastián Meneses, en las últimas horas”.

A su vez destacó que es “un mensaje que surge del aturdimiento generado por los conflictos internos en el nosocomio, con una orden directa de sus jefes políticos de La Cámpora, y que muestra una vez más al Dr. Meneses abandonando sus funciones sanitarias, para enfocarse en la política partidaria”.

“Desde Juntos por el Cambio Junín, repudiamos el mensaje publicado por el Director del Hospital, que solo busca cargar culpas y acusar nuevamente al Intendente Pablo Petrecca, y que solo puede ser explicable en la necesidad de intentar tapar los problemas que atraviesa esa institución y que son de público conocimiento, a pesar de tener ni más ni menos que 5 directores, que representan a todos los grupos partidarios que integran el Frente de Todos”.

A su vez cuestiona: “Meneses miente al afirmar que se ha militado en contra de las vacunas, sólo porque Petrecca, mencionó que se vacunará cuando corresponda, respetando las prioridades del personal de salud y de riesgo. Miente nuevamente cuando dice que no se permite al personal municipal vacunarse, y no explica el criterio utilizado, vacunando personal no esencial, militantes políticos y familiares, antes que muchos enfermeros y médicos que se encuentran en la primera trinchera de lucha contra el covid. Un comunicado, también, que no explica por qué se ha desarmado la carpa sanitaria sin haberla utilizado, a pesar de los constantes anuncios de colapso”.

El comunicado denuncia que es “un golpe bajo a todos los vecinos que han puesto el hombro durante meses, resignando trabajar para llevar la comida a sus familias”.

Por último, indican: “Instamos al Doctor a que ejerza su verdadero rol técnico como máxima autoridad del Hospital, a reclamar por sus carencias a quien corresponda, y gestionar lo que necesite, sabiendo que Junín cuenta con CAPS municipales, que fueron y son fundamentales en esta etapa, y están dispuestos a seguir asistiendo a miles de vecinos, proveyendo por ejemplo medicamentos a pacientes oncológicos o psiquiátricos que no los reciben en el HIGA”.

Concluye: “Pedimos al Dr. Meneses que se saque la camiseta de La Cámpora, dejando su verborragia y rol militante para cuando pase esta pandemia, que deje de echar culpas afuera, y recupere el equilibrio necesario, para dirigir un Hospital Regional, que debe cumplir una función esencial en esta dura realidad que atravesamos. Por nuestro lado, como siempre, estaremos dispuestos a dialogar y trabajar en conjunto, único camino que nos llevará a salir adelante”.

“Fines electorales”

Desde el Justicialismo, se manifestaron, acusando al intendente Petrecca de querer “desprestigiar la vacunación con fines electorales”.

“El intendente Pablo Petrecca eligió el peor momento de la pandemia en la ciudad para empezar a moverse en modo electoral. Con casi 200 muertos por el virus del COVID-19, y miles de contagiados desde el inicio de la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo, el jefe comunal elige ser parte del movimiento electoralista opositor de Juntos por el Cambio, es por ello que sale a criticar el método difusión de la vacunación voluntaria contra el virus, y la utilización de espacios no habituales como vacunatorios, como si la crisis sanitaria no existiera”.

A su vez indicaron que “Petrecca quiere, pensando en el calendario electoral, poner en duda la metodología de vacunación elegida por el ministerio de Salud bonaerense, y elige como blanco a los militantes y a los gremios. Se olvida el Intendente que la gestión de su líder político rebajó a secretaría al ministerio de Salud de la Nación, gestión que además dejó arrumbadas en un galpón millones de dosis de vacunas que se echaron a perder. Nada dijo en ese momento el intendente Petrecca”.

“El Intendente dice que ofrece los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) como vacunatorios. Es bueno que se haya acordado que existen, ya que durante todo el año tuvo a sus empleados en estado de abandono, y no fue hasta que estos lo hicieron público que se dignó a atenderlos. Es evidente que para el Jefe comunal la salud no es prioritaria”.

Por último, aseguraron que “el Intendente está pensando más en octubre, que en lo que pueda pasar en la ciudad con la segunda ola de COVID-19. Mientras él juega sus fichas en el tablero electoral, la Provincia y la Nación, les dan a los ciudadanos lo que en este momento necesitan, la tranquilidad de un Estado presente”.