“En este momento, la obra del paso bajo a nivel para nosotros sería devastadora”

En las últimas horas, un grupo de vecinos y comerciantes solicitaron una audiencia con el intendente Pablo Petrecca y concejales para dialogar sobre el proyecto de construcción del paso bajo a nivel de Rivadavia, que fue licitado el pasado 10 de diciembre.

En diálogo con Democracia, Fernando Mercado, integrante del directorio de la firma YPF Di Marco, aseguró que como empresa adhirieron al pedido de audiencia y destacó que la mayor preocupación radica en los plazos que pueda tomar la obra y que compliquen la situación que atraviesa la empresa desde el inicio de la pandemia.

“A nivel personal, como empresa familiar con más de 50 años ubicados en ese lugar de la ciudad, y de la que viven 25 familias y algunas más de forma indirecta, nos preocupa especialmente el tiempo de concreción de la obra”, refirió.

“Hace tiempo cuando se dio el cambio de circulación en Rivadavia, manifestamos el perjuicio que nos podía originar la posibilidad de vedar el ingreso de los clientes desde Villa Belgrano, que para nosotros es una parte muy importante de nuestros clientes del otro lado de la vía, pero se nos escuchó y se mantuvo el paso”, rememoró.

“En este caso, por lo que tengo entendido, no va a ser así y sería un perjuicio muy grande para nosotros. Entendemos que sea una obra imprescindible para la ciudad, está la decisión política de hacerla y los fondos, a nosotros como empresa nos queda adaptarnos en el futuro buscando salidas creativas que nos permitan mantener el negocio pero lo vemos difícil, casi imposible”.

Plazos

Para Mercado, “se trata de una obra que podría llevar tres o cuatro años. No hay antecedentes que nos permitan tener esperanzas de que una obra, por circunstancias diversas, que se proyecta a 18 meses se termine efectivamente en ese plazo”.

“Nosotros con una situación muy difícil, con un 2020 de pandemia que complicó a nuestra empresa y a tantas otras en Junín, con la caída estrepitosa de las ventas, creemos que el perjuicio económico que nos podría llegar a ocasionar 3 o 4 años de obra sería devastador”.

A su vez, destacó: “Por lo que vi del proyecto en los medios, se evitaría el ingreso de los clientes que vienen desde Villa Belgrano, pero, si es para el bien de la ciudad, nos tendremos que adaptar y buscar una salida. El bien de la ciudad está por encima del nuestro en particular. No obstante, nos gustaría conocer más el proyecto y aportar alguna opinión que cada vecino tiene y del perjuicio que a cada uno le generará”.

“Pero nosotros consideramos que sería devastador, especialmente luego de este 2020 que nos tocó a todos. Esta obra, en este momento y para nosotros, sería terrible”, concluyó.