“Se está dando un uso partidario”, dijo Petrecca sobre la campaña de vacunación

En línea con su par de Pergamino, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, se acopló a las denuncias por la –según aseveró- utilización política de la campaña de vacunación contra el coronavirus. “Se está dando un uso político partidario cuando hay instituciones del Estado que están preparadas”, disparó en una entrevista con Democracia.

Y agregó que no se refiere a una campaña de difusión. “Cualquier persona, vecino o militante puede pararse en una plaza, entregar un folleto, incentivar a los vecinos a vacunarse con alguna folletería, pero usar los locales partidarios con las siglas del Frente de Todos o La Cámpora –no es el caso de Junín, pero lo hemos visto en otros distritos- y que haya militantes y no personal de salud cargando datos es inadmisible”, cuestionó.

“El plan de vacunación lo está llevando adelante la Provincia, respetamos la forma pero no la compartimos, sobre todo cuando tenemos en Junín el Hospital, 25 CAPS. Además, no hay un plan de vacunación en los pueblos, los han dejado afuera”, señaló.

“No hay que confundir el rol del Estado y sus instituciones y los partidos políticos o la militancia. Lamentablemente, se está llevando a cabo la campaña de vacunación dejando de lado la parte institucional, izando una bandera partidaria. El Estado en sus tres niveles tiene herramientas para poder acompañar. El Gobierno provincial intenta hacer de la vacuna una bandera partidaria y eso es lo que criticamos y no compartimos”, subrayó.

Una “bandera partidaria”

“Hay un Gobierno provincial que está empecinado en hacer toda una épica y una bandera partidaria sobre este plan de vacunación, pasando por encima a las instituciones y más aún a los municipios de Juntos por el Cambio. Quieren llevar adelante una política sanitaria con una política partidaria y eso es un gran error”, consideró el jefe comunal del PRO.

“En mi caso, como intendente, he puesto a disposición todas las instituciones que tenemos a nivel local para que se desarrolle este plan de vacunación. Estamos esperanzados con la vacuna, creemos que es la única forma en que esta pesadilla se va a terminar. Si la vacuna está avalada por la Anmat, bienvenida sea”, dijo.

“Lugares que no son idóneos”

“No entendemos por qué el plan de vacunación se va a llevar a cabo en las escuelas, no entendemos por qué se elige un gremio, por qué se eligen lugares que no son los idóneos para llevar a cabo un plan de vacunación que queremos que sea exitoso, pero que tiene que contar con todas las herramientas para una situación de emergencia”, lamentó.

“Estamos pensando en que abran las escuelas, pero ¿vas a estar vacunando por un lado y los chicos entrando por otro? Ya estamos en febrero y esto se viene atrasando”, alertó.

“No quiero una foto”

“Sí, me colocaría la vacuna, pero no creo que sea el momento para hacerlo. No soy una persona anti-vacuna, al contrario, creo en las vacunas y tengo el calendario al día. Pero estamos con pocas vacunas y entiendo que hay personas con mucho mayor riesgo que yo, a pesar de que soy una persona con un trabajo esencial. No quiero una foto vacunándome, sino que un abuelo se vacune en mi lugar”, afirmó el jefe comunal, Pablo Petrecca.