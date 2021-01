Hubo 33 nuevos contagios y una mujer fallecida por Covid en Junín

Las autoridades sanitarias de la Municipalidad de Junín informaron que se registraron 33 casos de coronavirus.

Se analizaron 94 muestras en el laboratorio (3 no residentes) y de Junín, 59 resultaron negativas y 29 positivas.

Además, se sumaron 4 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 20 mujeres y 13 hombres. De estos, 6 casos son por contacto estrecho y 27 tienen nexo en estudio.

Con los 33 nuevos contagios, son 237 las personas que cursan la enfermedad en Junín.

Por otro lado, informaron que falleció una mujer de 66 años, vecina de nuestra ciudad.

Ayer, se sumaron 80 casos sospechosos de los cuales 9 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo con los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Se informó también que recibieron el alta 43 personas de Junín y 2 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas de Covid.

En este momento hay 444 aislados preventivos, 209 casos sospechosos y asciende a 180 el número total de muertos por coronavirus en Junín.

