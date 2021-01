Marisa Ferrari deja su cargo y será reemplazada por Yamila Alonso

Tras una reunión virtual de gabinete, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, dio a conocer la decisión tomada por la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Junín, Marisa Ferrari, quien en los próximos días dejará su cargo y será reemplazada por la actual subsecretaria de Abordaje Territorial -perteneciente a la misma secretaría- Yamila Alonso.

El intendente reconoció que la reunión de trabajo “fue una de las más difíciles desde lo emotivo y lo sentimental, porque fue para anunciar al equipo que nuestra secretaria de Desarrollo Social, Marisa Ferrari, nos va a dejar y va a estar asumiendo en su lugar Yamila Alonso".

"Quiero destacar el trabajo impecable que hizo Marisa y, por sobre todas las cosas, su calidad humana. Cuando tuvimos el desafío y el sueño de gobernar la ciudad, comenzamos a armar los equipos y contactamos a Marisa, a quien ya conocíamos, quien creyó en el proyecto y comenzó a trabajar con nosotros".

"Marisa resignó cosas importantes que quiero hacer públicas, como fue parte de su sueldo -aunque ella me dice que no lo diga-, para venirse a la gestión pública, muchas veces vapuleada y no reconocida", dijo Petrecca y continuó: "A veces, un pequeño grupo de personas considera que gestión pública es una mala palabra o que los políticos son todos corruptos y vienen a la gestión a llenarse de dinero. Y, muy por el contrario, hay personas honestas, con valores y que están dispuestas a dejar sueños personales por un sueño colectivo. Una de esas personas es Marisa, que aún hoy la vemos con su bicicleta, llevando expedientes a su casa para resolverlos, porque sabe que detrás de cada expediente hay una familia esperando".

A su vez, destacó que "Desarrollo Social es un área que, en silencio, ha hecho transformaciones importantes. Muchas de esas cosas no las quisimos hacer públicas debido a su sensibilidad, pero esas transformaciones han impactado en muchos vecinos de Junín que tuvieron respuestas y que empezaron a sentirse reconocidos.Es para destacar el trabajo impecable que hizo Marisa, que hoy deja un lugar que tuvo un antes y un después", aseguró el jefe comunal.

Por su parte, Ferrari expresó: "Cuando comencé a estudiar Trabajo Social, nunca pensé que iba a tener esta oportunidad que me dio Pablo y hoy puedo decir que han sido cinco años de muchísimo trabajo, pero hermosos. Se hicieron todos los cambios necesarios para pasar de ser una secretaría netamente asistencial a una que trabaja por la promoción y la prevención".

Además, aseguró: "Creo que es el momento de cambiar y, como conformamos un gran equipo con Yamila (Alonso) y Carolina (Miguel), es el tiempo de pasarles la posta. Agradezco la oportunidad que tuve, no solo a Pablo y a los secretarios, sino también a todas las familias que se acercaron para trabajar en conjunto. El año pasado fue muy difícil por todo el contexto de salud, pero siempre pudimos trabajar para salir adelante, viendo las fortalezas de cada familia en momentos difíciles. Y en ese momento los quisimos acompañar, como siempre".

Alonso, quien reemplazará a Ferrari, expresó que "es un desafío importante, pero haber trabajado con Marisa nos deja muchas enseñanzas y ganas de seguir trabajando en el rumbo que venimos. Algunos cambios va a haber, porque somos diferentes personas, pero el rumbo seguirá siendo el mismo que nos propusimos desde el comienzo de la gestión de Pablo (Petrecca). El intendente nos pide que sigamos acompañando a los vecinos y así lo vamos a hacer, con el equipo que tenemos conformado. Eso nos deja tranquilos para seguir por el mismo camino junto con todas las áreas que integran la secretaría".