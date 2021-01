Esponda: “Voy a trabajar para que haya una lista de la Coalición Cívica”

Impulsados por la decisión de su líder política, Elisa Carrió, de disputar el poder en la provincia de Buenos Aires –dentro de Juntos por el Cambio- y acrecentar las estructuras partidarias en el interior, la Coalición Cívica (CC) de Junín se prepara para participar de los comicios legislativos de este año con una lista propia.

En diálogo con Democracia, el dirigente de la CC y productor agropecuario Rodrigo Esponda afirmó que “es una cuestión que se viene debatiendo desde hace varios años en el partido, para ampliar los cimientos y que los ideales de Carrió se puedan ejecutar en la práctica, por ejemplo, no usar a los pobres o sostener los valores republicanos. Por eso es necesario comenzar a trabajar para gobernar”.

“El equipo está preparado independientemente de los nombres. Tenemos que dejar de ser los fiscales para ser los ejecutivos; si queremos trasladar los principios, tenemos que gobernar, porque eso se hace desde el poder”, afirmó.

Y agregó: “Estamos en un momento en el cual desde Juntos por el Cambio se habla de ampliar la base electoral, entonces tenemos que dejar de ser un menú fijo, para ser un menú a la carta, con diferentes opciones para el electorado”.



“Terminar con la lapicera”

“Queremos las PASO y para ampliar la base electoral le tenemos que dar la posibilidad a la gente de elegir. Hay que terminar con la lapicera de unos pocos”, subrayó. Y añadió que esto no implica irse de la alianza Juntos por el Cambio. “Con las PASO movilizás las bases, a la gente, generás más participación para la democracia. Ya demostramos madurez política cuando después de la derrota de 2019 seguimos unidos”, señaló.

“Voy a trabajar para que haya una lista de la Coalición Cívica en esta elección”, remarcó.

Y añadió: “Si querés crecer como partido, tenés que tomar estas decisiones. Hay gente que le tiene miedo a las internas, por supuesto que hay diferencias, como en todos lados, pero estamos sólidos como frente y Juntos por el Cambio llegó para quedarse”.

“Mi mayor aspiración es que dejemos de hablar de quién y que el para qué este claro. Si tenemos eso, es porque tenemos un equipo y no tendría problema en liderarlo”, cerró.