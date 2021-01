“El operativo de vacunación nos permitirá regresar a esa normalidad que extrañamos”

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín (Frente de Todos), dialogó con TeleJunín sobre vacunación y política, en un año electoral.

Respecto de la vacunación contra el Covid-19 que se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires, Otermín manifestó que se está viviendo un momento histórico, del cual a veces no se toma la dimensión de su gravedad.

“Lo vivo con mucho orgullo porque nuestro país y específicamente en la Provincia ya empezó el operativo de vacunación más grande de la historia. Hoy conversábamos con el equipo de salud, ante el arribo del avión con más dosis. Durante todo el mes de febrero habrá nuevas vacunas que estarán llegando a la provincia de Buenos Aires y que se distribuyen en todos los municipios de nuestra querida provincia”, manifestó el diputado.



“Vemos con mucho entusiasmo la llegada de la vacuna porque es un horizonte para poder ponerle fin a la pesadilla que estamos viviendo con el coronavirus. Es un momento clave, el desafío es convivir con el virus pero hay que entender que la vacuna viene a ponerle fin a esta problemática”, dijo.

El legislador se mostró realmente muy entusiasmado con el operativo de vacunación y afirmó que se está desarrollando tal como fue previsto. “Hay que entender – apuntó- que a nivel mundial hay tensión por la provisión de la vacuna, mientras que Argentina es uno de los países que más rápidamente ha avanzado en el tema y eso hay que valorarlo”.

Destacó que en la provincia de Buenos Aires se haya diseñado un operativo de vacunación preparando toda la logística e infraestructura para que este sea un éxito. “Al respecto, me parece importante destacar una cuestión como es la inscripción de los vecinos en la página web y la aplicación para celular de Vacunatepba, así ya quedan en contacto con el equipo de salud que directamente les va a estar asignando un turno, les dirá cuándo y dónde tienen que hacerlo”, informó.

Normalidad

A la pregunta de si este operativo de vacunación acerca de alguna manera el inicio de las clases presenciales en las escuelas, Otermín dijo: “Nosotros el 17 de febrero vamos a estar recomenzando el ciclo lectivo, con programas que tienen que ver con la revinculación de aquellos chicos que han tenido menos contacto virtual, ya que hubo clases virtuales durante el 2020. Destaco el trabajo de los y las docentes de toda la provincia de Buenos Aires, por lo cual ellos son prioridad a la hora de recibir las vacunas”.

Detalló que el operativo de vacunación comenzó con el personal de salud, “nuestros héroes que están en la primera línea de batalla contra el Covid-19”, siguen los mayores de 60 años considerados de riesgo, luego los docentes y el personal de seguridad, aquellos que tengan prioridad a la hora de la vacunación”, dijo.

“Esto es así para que el 1 de marzo se vuelva a las clases presenciales”, afirmó.

A su vez, dijo que según lo conversado con la ministra de Salud, Agustina Vila, sobre el trabajo muy fuerte en términos de infraestructura en las escuelas bonaerenses, la idea es que este año haya la mayor presencialidad posible.

“El desafío que nos da el operativo de vacunación es poder regresar a esa normalidad que extrañamos tanto”, afirmó.

Los intendentes

Sobre los dichos del intendente Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio), quien habría referido que en el proceso de vacunación no se estaban teniendo en cuenta a los intendentes, el visitante dijo que el ministerio de Salud bonaerense ha hecho un “trabajo maravilloso” durante toda la pandemia, articulando con todos los intendentes de diferentes espacios políticos.

“No pueden decir que no se recibieron respiradores, insumos o equipamiento, lo mismo se hace con el operativo de vacunación. Pasa que a veces hay alguna intencionalidad política con algunos intendentes de Cambiemos, macristas que hablan de La Cámpora en términos despectivos, cuando en La Cámpora hay gente responsable y comprometida con cada uno de los distritos”, dijo.

“Yo estoy orgulloso de nuestros compañeros de Junín, siempre en contacto con Vicky (Muffarotto), presidenta del bloque del Frente de Todos, que llevan adelante un trabajo de unidad entre todos los sectores que componen nuestro espacio, que es heterogéneo, diverso, por lo cual más potente y plural. En la Cámara trabajamos con Valeria Arata y me consta su predisposición por poder articular por el bien de los vecinos y vecinas de Junín”, afirmó.



Máximo Kirchner

“Nosotros estamos pidiendo que Máximo Kirchner sea el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Vengo de Lomas de Zamora, donde el intendente Martín Insaurralde, junto con otros intendentes, legisladores, concejales, creemos que así como el Partido Justicialista nacional va a estar conducido por Alberto Fernández, vemos con mucha esperanza que Máximo Kirchner lo sea en la Provincia, porque tiene una gran capacidad de organización y eso es importante para lo que vendrá”, dijo.

Sobre las críticas a la política, vista desde un punto de vista peyorativo, el dirigente manifestó: “En ese discurso que se pretende instalar en la gente de que la política no es buena, que la política no tiene nada que ver con la vida de las personas, hay que resaltar que la política hace generar las condiciones para que haya un país mejor, para que haya trabajo, oportunidades y en ese sentido es muy importante que haya articulación entre partidos”.