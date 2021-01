Ley de Teletrabajo: ¿mejorará la crisis laboral que tenemos?

Hace unos días se reglamentó la Ley de Teletrabajo Nro. 27555 dando entonces inicio al proceso para su aplicación a breve plazo. Esta Ley ha tenido desde su sanción partidarios y detractores, podemos señalar entre los primeros al gobierno de turno y algunos gremios, que participaron en su redacción, y entre los segundos en general a las empresas que la consideran una Ley con muchos errores.

Menciono entonces algunas de las características más importante que esta Ley establece:

- Determina una jornada laboral pactada entre las partes, no permitiéndole al empleador exigir conexión fuera del horario pactado.

- Permite tareas de cuidado de menores de 13 años cuando así se requiera.

- Puede el empleado contratado bajo esta modalidad solicitar el cambio de esta.

- El equipamiento informático necesario debe ser provisto por el empleador con la instalación correspondiente a su cargo. En caso de utilizar equipamiento del trabajador, se compensara su uso de acuerdo con lo pactado en el contrato.

- Se compensará los gastos de conexión a internet, entre otros.

- Se garantiza al trabajador la capacitación necesaria para realizar las tareas.

- Se garantiza la intimidad necesaria del trabajador por parte del empleador.

Estos son algunos de los temas más importantes de la Ley en cuestión. Sus partidarios sostienen que traerá como ventajas para los trabajadores la reducción de tiempos de traslado, la flexibilidad en los horarios, un mayor equilibrio de la vida personal y laboral, la reducción de gastos (traslados, comidas, etc.).

Y para las empresas, ahorro y reducción de costos, disminución del ausentismo laboral, aumento de la motivación personal, mejora en la productividad y eficiencia.

Como se puede ver en una primera instancia, parecería que las ventajas de esta nueva modalidad de trabajo serían mayores que las desventajas ya que permite a un segmento de las población activa (los que buscan trabajo) a poder trabajar desde su casa.

Sin embargo, a mi entender, este proceso de cambio de modalidad llevará mucho tiempo y para que tenga resultados satisfactorios debe estar acompañada, como ya lo he mencionado en notas anteriores, de una reforma laboral importante que fundamentalmente permita reducir el costo laboral de las empresas y de esa manera se incentive la búsqueda de personal en cualquiera de las modalidades que la legislación permita.

También cabe señalar que esta nueva modalidad de contratación no es aplicable a todos los casos de búsquedas laborales, ya que hay trabajos que necesariamente obligan a la presencia del trabajador en la empresa, pero no caben dudas de que se abren nuevas posibilidades de contratación que permitirán tener un escenario de nuevas alternativas laborales.

En definitiva, la Ley de Teletrabajo, que nace como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, va a permitir la apertura de otra forma de búsqueda laboral hasta hace poco tiempo no soñada y que ojalá esté acompañada de un crecimiento económico de la Argentina, tan esperado por todos nosotros.

Contador Aldo García López

DNI 4.974.484