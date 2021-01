Se registraron 39 contagios y un fallecido por coronavirus en Junín

La secretaría de Salud de la Municipalidad de Junín reportó 39 nuevos contagios de Covid-19 y el fallecimiento de un hombre de 74 años que cursaba la enfermedad. Se analizaron 81 muestras en el laboratorio (4 no residentes): de Junín, 51 resultaron negativas y 26 positivas. Además, se suman 13 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico. Los casos positivos corresponden a 22 mujeres y 17 hombres. De estos, 18 casos son por contacto estrecho y 21 tienen nexo en estudio.

En el día de ayer se sumaron 90 sospechosos de los cuales 11 son contactos estrechos de pacientes con coronavirus. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo con los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Informaron también que recibieron el alta 43 personas de Junín y 4 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad.

En este momento hay 452 aislados preventivos, 163 casos sospechosos y 248 confirmados. A la fecha, 6434 juninenses ya se recuperaron y suman 179 las personas que murieron tras contraer Covid-19.

El promedio de contagios registrados en lo que va de este mes de 47 casos diarios.

Balance del Hospital

El director ejecutivo del HIGA Junín, Dr. Sebastián Meneses, ofreció un balance del trabajo que se viene realizando en el marco de la campaña de vacunación contra la Covid-19 “Buenos Aires Vacunate”.

Con respecto a la tarea que se desarrolla en el vacunatorio del HIGA Junín, detalló: “Venimos trabajando con normalidad. Notamos que hay mucha expectativa y mucho entusiasmo por parte de la gente y por parte del personal sanitario”.

“Hay una gran demanda por parte de las personas que ven a esta campaña como el comienzo del final de la pandemia”, completó.

En cuanto a los principales datos, indicó: “Venimos trabajando bajo las pautas que nos indican desde el ministerio de Salud y ya se han vacunado más de 1300 personas con el primer componente y, al mismo tiempo, estamos iniciado el esquema del segundo componente”.

Sobre la campaña de vacunación que se desarrolla en el HIGA Junín, Meneses destacó que a pesar de la gran demanda “se lleva a cabo un buen trabajo en conjunto con Provincia y Región Sanitaria III para que la logística que se plantea pueda funcionar de forma correcta”.

Efectos adversos

En lo referido a los efectos adversos que puede ocasionar la vacuna Sputnik V, explicó que “tienen que ver con las siglas ESAVI, Efectos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunizaciones, y que estos se dividen en efectos leves y graves”.

Amplió: “Los primeros son síntomas locales como dolor, enrojecimiento y entumecimiento. En cuanto a los segundos, no hay casos comprobados en el país, pero se trata de cefalea, dolores articulares, dolores musculares, fiebre, es decir, cuadros parecidos a una gripe y duran alrededor de 48 horas”.

Por último, Meneses explicó que el vacunatorio del HIGA Junín está a disposición de las autoridades sanitarias para aplicar la vacuna a otros grupos de la población.

También recordó a los vecinos y vecinas de Junín que pueden obtener más información y al mismo tiempo solicitar un turno en la web https://vacunate.ms.gba.gov.ar/

“La vacuna representa el principio del fin para la pandemia. Les pido que pongan el hombro, que seamos solidarios y que se anoten para vacunarse. Es la herramienta más segura y más importante que hoy tenemos a nuestro alcance para terminar con la pandemia”, concluyó.